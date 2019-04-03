Ünlü, "Milletimizin Kararına Saygı Duyuyoruz"

Kaynak: İHA

AK Parti Kastamonu İl Başkan Doğan Ünlü, milletin kararına saygı duyduklarını belirterek, "Milletimiz bizleri bir kez daha sandıktan mahcup çıkartmadı" dedi.Seçmenlere verdikleri destekten ötürü teşekkür eden AK Parti Kastamonu İl Başkan Doğan Ünlü, "Milletimiz de sandıkta büyük bir feraset göstererek Cumhur İttifakı'na yüzde 51.62'lik destek vermiştir. Aziz milletimiz, ülkemize karşı oynanan kirli oyunu görmüş, yazılan tüm senaryoları boşa çıkarmıştır. AK Parti'miz ise kuruluşundan bu yana 15. defa sandıktan 1. parti çıkmıştır. Buna göre AK Parti, bu seçimlerde de birçok büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyesini kazanmıştır. Kastamonu'da ise hemşehrilerimiz 20 belediyenin 10'nda yetkiyi AK Parti'ye vermiştir. Taşköprü, Daday ve Seydiler olmak üzere üç ilçelerimizde ise belediye başkanlığı seçimi için itirazlarımızı yapmış olup, hakkın ve adaletin tecellisi için sonucu bekliyoruz" dedi.AK Parti'nin il genel meclisinde de büyük bir başarı yakaladığını belirten Ünlü, "Yaptığımız hizmetlerin ve yatırımların karşılığı olarak AK Parti'miz, İl Genel Meclisinde yüzde 43,56'lık bir başarı yakalamıştır. Bu sonuçla İl Genel Meclisinde AK Parti 28, MHP 14 ve CHP ise 3 il genel meclisi üyeliği kazanmıştır. Halkımız, partimize göstermiş olduğu bu teveccüh ve destek ile bizleri bir kez daha sandıklardan mahcup çıkartmamıştır. Açıkça bilinmelidir ki ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Bizler, beşeri planda milli irade üzerinde başka bir güç tanımayan anlayışın temsilcileri olarak milletimizin verdiği karara saygı duyuyoruz. Arzu ettiğimiz neticeleri alamadığımız yerlerdeki sonucun tek sebebini, milletimize kendimizi yeterince anlatamamış olmamıza bağlıyoruz. Eksikliklerimizi fark ettiğimiz yerlerde bunları düzeltmek boynumuzun borcudur. Bunu halkımızda, milletimizde arayamayız; yine kendimizde arayacağız. Eksikliklerimizi tespit ve telafi etmenin çalışmalarına başlıyoruz" diye konuştu - KASTAMONU