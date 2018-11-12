Ünlü Milyarder Tim Draper'dan Heyecanlandıran Bitcoin Tahmini: 250 Bin Dolar Olacak

Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen 'Web Teknoloji Zirvesi'nde konuşan Draper, "Bitcoin'in 2022'ye kadar 250 bin dolara yükseleceğini sanıyorum. İnanın, bu gerçekleşecek. Sizin deli olduğunuzu düşünecekler ancak inanın, bu oluyor. Harika olacak. 2022 yılına kadar belki 2023'te de olabilir. Bitcoin'in 250 bin dolar olacağı yönündeki tahminim kesinlikle sağlam ama bu seviyeye nasıl geleceğimizi şu anda tam olarak bilemiyorum" dedi.

10 BİN DOLARI AŞACAĞINI DOĞRU TAHMİN ETMİŞTİ

Kripto para yatırımlarıyla tanınan ünlü girişimci, 2014 yılında Bitcoin'in değeri 320 doların altındayken, ABD dolarına karşı 2017 yılında 10 bin doları aşacağını doğru tahmin etmişti.

Tim Draper

PAZARIN 80 TRİLYON DOLARI AŞACAĞINI ÖNGÖRMÜŞTÜ

CNBC'nin aktardığına göre, ünlü milyarder, yine geçen Eylül ayında toplam kripto paraların pazar varlığının 15 yıl içinde 80 trilyon dolara ulaşacağını öngörmüştü. Draper'a göre, önceki aylarda kripto para pazarının düşüş göstermesinin nedeni, insanların dijital para birimlerini yeni bir varlık sınıfı olarak görmemelerinden kaynaklanıyor.