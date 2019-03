Ünlü Modacı Emre Erdemoğlu, Minik Serçeden İlham Aldı

Kaynak: İHA

Ünlü modacı Emre Erdemoğlu, 2019-2020 sonbahar-kış koleksiyonunda Türk Pop Müziği'nin önemli ismi ' Minik Serçe ' lakaplı Sezen Aksu 'dan ilham aldı. Erdemoğlu yeni koleksiyonuna 'Minik Serçe'nin "Onu Alma Beni Al" şarkısının adını verdi.Ünlü modacı Emre Erdemoğlu, 2019-2020 sonbahar-kış koleksiyonunda; geçmis¸, gelecek ve an arasındaki ilis¸kide, duygu, hayal ve gerçeklikler ekseninde, "Onu Alma Beni Al" temasını vurguluyor.2019-2020 sonbahar-kış koleksiyonunda, Türk Pop Müziği'nin güçlü sesi Sezen Aksu şarkılarını ve portresini koleksiyonuna işlediği bilgisini veren Erdemoğlu, tüm detaylarda Sezen Aksu portresini grafiksel bir dille yorumladığını, şarkı sözlerini koleksiyona enjekte ettiğini dile getirdi.Her sezon farklı karakterleri koleksiyonlarına işlediğini anlatan Erdemoğlu, "Bu sezon da hayranı olduğum Sezen Aksu'yu farklı bir anlatım şekliyle moda severlere sunmayı tercih ettim. Sezen Aksu'dan ilham alınarak hayata geçirilen koleksiyonumuz, özellikle aşka olan inancımızın yok olduğu bu süreçte, bizi bekleyen geleceğe karşı optimist bir tavır takınıyor" şeklinde konuştu."Şıklık ve güven kavramları arasındaki güçlü bagˆdan ödün vermiyor" Moda Tasarım Yarışması'nın moda endüstrisine kazandırdığı Emre Erdemoğlu, erkek giyim koleksiyonunda öne çıkan detayları ise şöyle özetledi:"Proporsiyonlarda vurguladıgˆımız yeniliklerimiz, özellikle giyildigˆinde farkını hissettiren yeni kuplar ile klasik erkek giyimi dinamik bir tavır kazanıyor. Şıklık ve güven kavramları arasındaki güçlü bagˆdan ödün vermiyor. Yenilikçi bir sezon olarak tanımlayabilecegˆimiz koleksiyonda, daha bütüncül bir yapıyla birbirini tamamlayan look'lar, her bir parçası ile özgürles¸en kaliteli ürün grupları, kumas¸ seçiminden formlarına kadar her alanda nitelikli detaylar ile hazırlanan koleksiyonumuz, görsel zenginligˆi, çok yönlülügˆü, farklı alternatifleri ve seçenekleri barındırıyor. 70'ler retro akımının sokak stiliyle birleştirildiği koleksiyonda, oversize formda kabanlar, print desenli gömlekler, tel kırma nakışlı ceketler, parça boya kadife takımlar, uçuşan trençkotlar, lila rengi uzun el örmesi kemerler koleksiyonda sıkça karşımıza çıkıyor. Deneysel tavırla oluşturulan detaylar ile bütünles¸en zamansız klasik yorumlar, geleneksel tavrı yeniden algılama fırsatı veriyor. Sıcak ve sogˆuk renklerin bir arada sunuldugˆu iki kutuplu koleksiyonu daha da çarpıcı ve egˆlenceli hale getiriyor.""Özel apreli kumas¸lardan hazırlanan koleksiyon, I·talyan stiline yeni bir soluk getirme iddiası taşıyor" diyen Erdemoğlu, "Farklı fitlerde yüksek bel kesimlerle gelis¸tirilen pantolonlar, geniş omuzlu bol siluetli ceketler ve yuvarlatılmıs¸ omuzlu çalıs¸malar, önerileri ve tasvirleri genis¸letiyor. Daha genç ve daha çarpıcı siluet yaratma ustalıgˆına konsantre oldugˆumuz bu sezonda, özel dikis¸ teknikleri yarı terzi is¸çiliklerle geleceğe dönük iyimser tavrı ortaya koyuyor" diyerek yeni koleksiyonu ile ilgili düşüncelerini özetledi.Türk modasını dünya çapında başarıyla temsil eden Modacı Emre Erdemoğlu'nun 'Minik Serçe'nin "Onu Alma Beni Al" şarkısından esinlenerek oluşturduğu 2019-2020 sonbahar-kış koleksiyonu, 20 Mart 2019 Çarşamba günü saat 16: 00'da Mercedes Benz Fashion Week kapsamında İstanbul Zorlu PSM'de moda severlerle buluşacak. Erdemoğlu'nun defilesinin ünlü akınına uğraması bekleniyor.Emre Erdemoğlu aynı zamanda, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl 14. kez düzenlenen EİB Moda Tasarım Yarışması'nda 5 Nisan 2019 Cuma akşamı düzenlenecek final defilesinde 10 finaliste yarışma koçluğu yapıyor. - İZMİR