Haberler » Magazin » Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, ayrıldığı sevgilisinin evini altını üstüne getirdi

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, ayrıldığı sevgilisinin evini altını üstüne getirdi

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ayrıldığı sevgilisi Gökhan Göz'ün evini altına üstüne getirdi. Göz, sosyal medya hesabından evinin darma dağın olmuş halini paylaşarak sevgilisine, "Yazıklar oldu" notunu düştü.

13.10.2019 09:28

Bülent Ersoy, Seda Sayan, Demet Akalın ve Deniz Seki başta olmak üzere çok sayıda ünlü ismi giydiren ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iş insanı sevgilisi Gökhan Göz'den ayrıldı. Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz ile birlikte yaşadıkları eve giderek evin altını üstüne getirdi.

"YAZIKLAR OLSUN"

Gökhan Göz, sosyal medya hesabından, evin videosunu paylaşarak"Bu yaptığını kendine yakıştırdıysan, bir de hastalığımda yanımda olmuşsun! Böyle mi atarak evi kırarak yazıklar olsun. İşte arkadaşlar her şey ekranda görüldüğü gibi değil bunu bilin istedim durum ortada. Allah'tan dilerim ki önce akıl sağlığına kavuşursun. Şikayetçi olmayacağım"

"MUTLUYUZ" DEMİŞTİ

Modacı Gülşah Saraçoğlu, iki hafta Gökhan Göz ile birlikte İstMarina AVM'deydi. Bir restoranda yemek yiyen çift, restoran çıkışı "Mutluyuz, çok güzel giden bir ilişkimiz var" demişti.

SOLUĞU FRANSA'DA ALDI

Modacı Gülşah Saraçoğlu ise olayın ardından soluğu Fransa'nın Monaco şehrinde.

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, ayrıldığı sevgilisinin evini altını üstüne getirdi

Magazin

YORUMLAR
Son Dakika Magazin Haberleri
09:28 Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, ayrıldığı sevgilisinin evini altını üstüne getirdi
02:00 Acun Ilıcalı lüks aracıyla kaza yaptı! Otomobil paramparça oldu
21:41 Aşkını duyurmak için gelin arabasını çekiciye yükledi
18:42 Sosyal medyada şarkısı ile fenomen olan Fatih Bulut Denizli'de
18:43 Oğuzhan Koç Mehmetçiği ve Milli Takımı unutmadı
12:24 Yasak Elma'nın başrol oyuncusu Talat Bulut'tan Dünya Kız Çocukları Günü kutlamalarına tepki
11:36 Şarkıcı Sıla hakkında suç duyurusu
13.10.2019 10:06:22