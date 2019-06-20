20.06.2019 12:20
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Ünlü modacı Ralph Lauren fahri şövalyelik aldı

Ünlü modacı Ralph Lauren fahri şövalyelik aldı

Dünyaca ünlü Amerikalı moda tasarımcısı Ralph Lauren, dün Buckingam Sarayı'nda gerçekleşen özel bir törenle fahri şövalyelik unvanı aldı.

Dünyaca ünlü Amerikalı moda tasarımcısıRalph Lauren, dün Buckingam Sarayı'nda gerçekleşen özel bir törenle fahri şövalyelik unvanı aldı. Dünyaca ünlü Amerikalı moda tasarımcısı Ralph Lauren'e fahri şövalyelik unvanı verildi. Lauren'e Kraliçe 2. Elizabeth tarafından layık görülenBritanya İmparatorluğu'na Modaya Yönelik Hizmetlerinden dolayı En Mükemmel Şeref Rütbesi Fahri Şövalyelik unvanı dün Buckingam Sarayı'nda gerçekleştirilen özel bir törenlePrens Charlestarafından verildi. Lauren'in firması tarafından yapılan açıklamada, kendisinin fahri şövalyelik unvanına sahip ilk Amerikalı olduğu bildirildi. Geçmişte faklı unvanlarla onurlandırılan Amerikalılar ise hayırseverMichael Bloombergve DNA'nın yapısını yeniden keşfeden James D Watson'dır. Ralph Lauren'in şirketiLondra'daki bir meme kanseri araştırma merkezine bağışta bulunmuştu ve ikinci bir merkezi de mali olarak desteklemeyi planlıyor. Lauren mail yoluyla yaptığı açıklamada,İngiltere'nin tarihinden, geleneklerinden ve kültüründen her zaman ilham aldığını belirterek, modada 50. yılını kutlarken aldığı şövalyelik unvanının kendisi için çok özel bir anlam ifade ettiğini kaydetti.
(İHA)
Kaynak: İHA
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