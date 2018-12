Ünlü Modacı Suna Yurtalan'dan Tesettür Modası Kombinleri

07 Aralık 2018 Cuma 13:04



Tesettür giyim modasına yön veren önde gelen isimlerden Suna Yurtalan, tesettür modası kombinleri üzerine açıklamalarda bulundu.25 Yıldan beri moda sektörünün içinde yer alan ve aynı zamanda Setr-i Nur firmasının Yönetim Kurulu Başkanı olan Suna Yurtalan, moda sektörüne girmeden önce bir dönem hemşirelik yaptığını belirterek, "Boş oturup, vaktimi boşa harcamak yerine çocuklarımın geçimini sağlamak adına bu yola çıktım" dedi.Tesettür de özellikle renklerin uyumu ve koordinasyonun önemli olduğunu belirten Yurtalan, "Her rengin birbiri ile uyması doğal olarak mümkün değildir fakat o rengin farklı tonlarının birbiri ile teması gerçekten mükemmel bir görünüm elde etmenizi sağlar" diye konuştu.Suna Yurtalan sözlerini şöyle sürdürdü; "Renklerin birbirine olan bağlılığı her zaman kombinlerinize şıklık katacak olan bir ipucudur. Her zaman uyumlu giyinmek ve tesettür renk kombinasyonuuygulamak zor olsa da dolabımız da ki ürünleri birbiri ile kombinleyebilmemiz bizim için çok önemlidir."Giyimi yaşamımız içerisinde ihtiyaçtan öteye giden bir konu olarak gören Suna Yurtalan, giyim sektörünün her zaman en hareketli ve güncel sektör olduğunu ve bu sektörün başrolünde her zaman kadınların olduğunu belirterek, "Biz kadınlar aslında renkleri mevsime göre seçerek kendimize kolaylık sağlamaktayken yenilenen moda sistemi ile her renk her mevsim aktif olarak kullanılmaktadır" dedi.2018 Tesettür Trendleri Nasıl Oluştu?Bu sene Setr-i Nur tasarımcıları tarafından şekillendirilen abiye modeller, klasik siyah renklerin yanında yeşil, mor, kırmızı, bordo renkli alternatiflerle hanımların beğenisine sunuldu. Ayrıca, şifonlar içinde ayrı bir parantez açarak, şifonların 2018 yılı tesettür trendleri içinde tahtını koruduğunu belirten Yurtalan, denim on denim şıklığının 2018 yılının göze çarpan bir diğer trendi olduğunu söyledi.Yurtalan'a göre 2018 yılında genel olarak 1990'lar etkisini oldukça görsek te asıl yenilikleri 2019 sezonunda bekliyor olacağız. - ERZURUM