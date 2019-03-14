14 Mart 2019, 16:10
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Ünlü Model Adriana Lima'dan Metin Hara'ya İki Şart!

Adriana Lima ve Türk yazar Metin Hara'nın aşkında yeni bir gelişme yaşandı. Lima ve Hara ilişkilerine bir şans daha vermek için bir araya geldi. Adriana Lima, Metin Hara'ya 2 şart öne sürdü.

Dünyaca ünlü model Adriana Lima ve yazar Metin Hara'nın geçtiğimiz günlerde ilişkilerine bir şans daha vermek için bir araya geldiği iddia edildi. İddiaya göre Lima, eski aşkına Amerika'ya yerleşmeyi şart koşunca barışma hayalleri de suya düştü.

10 GÜN ÖNCE BİR ARAYA GELDİLER

Brezilyalı model Adriana Lima ile Türk yazar Metin Hara'nın 2017 yazında başlayan aşkı 1.5 ay önce bitmişti. Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın iddiasına göre eski sevgililer 10 gün önce bir araya gelip ilişkilerini yeniden gözden geçirdi.

ADRİANA 2 ŞART ÖNE SÜRDÜ

Adriana 1 saatlik görüşmede Hara'ya 2 şart öne sürdü: " Türkiye'yi bırak Amerika'ya yerleş ve evlenelim."

UZAK MESAFELER YÜZÜNDEN YÜRÜMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Metin Hara evliliğe sıcak baktığını ancak ülkesini bırakmayacağını söyledi. Adriana Lima ise ilişkinin uzak mesafeler yüzünden yürümeyeceğini düşünüyor.

Metin Hara, Lima, Adriana Lima, Magazin


YORUMLAR (23)
BOŞ BIRAKILMAZ KADIN İSTER: Tabi kadın canı istedimi ne yapacak Metin Türkiyeden gelinceye kadar kadının isteği kaçar, , ,
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DÜRBÜNLÜ BEY: kadınlar sadece kocalarına gözükmek zorundadırlar,,dinimiz bunu emreder,,kocasının dışındaki erkeklere karşı açılıp saçılması kesinlikle haram ve büyük suçtur cezası cehennemedir.
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TUBBA: sevseydı hadı mesafa uzak dıye senden ayrılırdı tavır yapardı ama uslu bır kadın olurdu.2 saat sonra baska adamla sarmas dolas olmazdı.gitme metın degmezzzzzzzzzz
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BELGİN: Bir de şu açıdan bakın....herşeyi elde etmiş veya elde edilebilir bir kadın ne ister??...cvp ise Türk erkeklerinin bir çoğunun anlayamadığı gerçek şu ki kadının ruhuna hitap edebiliyor ,olumsuz yorumları yalanların bir kez bile Metin Harayı dinleme veya inceleme zahmetinde bulunmadığını tahmin ediyorum
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SİVASLI İBOCAN: Metin adın gibi METİN ol yavrum, Lima dünyada seninle birlikte ise reklam da olsa kıymetini bil, istese seni LİMAlime lime ederdi, sen Limayı Buraya yerleşmeye ikna etsen. . . !!!!
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