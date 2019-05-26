Ünlü Model Ana Beatriz Barros ile Fotoğraf Paylaşan Tülin Şahin Takipçilerini İkiye Böldü

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği'nin düzenlediğiLeather&Fur Fashion Show fuarının açılış defilesinde, podyumda yürüyen ay yıldız dövmesi ve Türkiye'ye hayranlığıyla tanınan top model Ana Beatriz Barros Tülin Şahin'in konuğu oldu.

GÜZELLİK KONUSUNDA İKİYE BÖLÜNDÜLER

Tülin Şahin, ünlü modelle beraber çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan "Huyu,suyu güzel bir güzeldir o" notuyla paylaşınca, takipçileri güzellik konusunda ikiye bölündü.

"BİZİMKİSİ DAHA GÜZEL"

Yüzlerce yorum alan Şahin'e, "Bizimkisi daha güzel", "İkisi de çok şık" ve "Tülin çok güzel ama Ana daha iyi" gibi yorumlar yapıldı.

Ana Beatriz Barros