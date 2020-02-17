Ünlü model Anna Falchi, Lazio'nun Inter galibiyeti sonrası yine soyundu

İtalya Ligi'nin 24. haftasında Lazio , 1-0 geriden gelip Inter'i 2-1 mağlup etti ve 2. sıraya yükseldi. Bu sonucun ardından sıkı bir Lazio taraftarı olan ünlü model Anna Falchi, Instagram hesabından "Hayal kurmayı bırakmak istemiyorum" diyerek cüretkar bir fotoğraf paylaştı. 407 bin takipçisi bulunan Falchi'nin bu paylaşımı 57 bin beğeni aldı.

BU İLK SOYUNMASI DEĞİL

47 yaşındaki model, Lazio'nun Roma'yı 3-0 yendiği maçın ardından da üstsüz bir fotoğrafını paylaşarak, "Bizim için unutulmaz bir geceydi. Şu an yatağa üstsüz girebilirim. Anna'nızdan Herkese iyi geceler ve tatlı uykular." demişti.