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Ünlü model Anna Falchi, Lazio'nun Inter galibiyeti sonrası yine soyundu

İtalya Ligi'nde Lazio'nun Inter'i 2-1 yendiği maçın ardından ünlü model Anna Falchi, "Hayal kurmayı bırakmak istemiyorum" diyerek çıplak fotoğrafını paylaştı.

17.02.2020 23:19 | Son Güncelleme: 17.02.2020 23:35

İtalya Ligi'nin 24. haftasında , 1-0 geriden gelip Inter'i 2-1 mağlup etti ve 2. sıraya yükseldi. Bu sonucun ardından sıkı bir Lazio taraftarı olan ünlü model Anna Falchi, hesabından "Hayal kurmayı bırakmak istemiyorum" diyerek cüretkar bir fotoğraf paylaştı. 407 bin takipçisi bulunan Falchi'nin bu paylaşımı 57 bin beğeni aldı.

BU İLK SOYUNMASI DEĞİL

47 yaşındaki model, Lazio'nun Roma'yı 3-0 yendiği maçın ardından da üstsüz bir fotoğrafını paylaşarak, "Bizim için unutulmaz bir geceydi. Şu an yatağa üstsüz girebilirim. Anna'nızdan Herkese iyi geceler ve tatlı uykular." demişti.

Ünlü model Anna Falchi, Lazio'nun Inter galibiyeti sonrası yine soyundu

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