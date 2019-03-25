<p>Dünyaca ünlü ABD'li model <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/bella-hadid/' title='Bella Hadid'>Bella Hadid</a> ve <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/hollywood/' title='Hollywood'>Hollywood</a>'un ünlü Türk fotoğrafçısı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/mert-alas/' title='Mert Alaş'>Mert Alaş</a>, <a class='keyword' href='/kapadokya/' title='Kapadokya'>Kapadokya</a>'ya geldi.</p><p>Şovlarıyla ünlü iç çamaşırı markası Victoria's Secret'ın 'meleklerinden' biri olan manken <a class='keyword' href='/bella-hadid/' title='Bella Hadid'>Bella Hadid</a> ve ünlü Türk fotoğrafçı <a class='keyword' href='/mert-alas/' title='Mert Alaş'>Mert Alaş</a>, dün akşam saatlerinde bir fotoğraf çekimi için <a class='keyword' href='/nevsehir/' title='Nevşehir'>Nevşehir</a> merkez ilçesine bağlı Uçhisar Beldesi'ne geldi.</p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/03/25/unlu-model-bella-hadid-turk-fotografci-mert-alas-11873011_7891_m.jpg' title='Ünlü Model Bella Hadid, Türk Fotoğrafçı Mert Alaş İçin Kapadokya'ya Geldi'></figure></div><p><strong>KAPADOKYA'NIN DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ PAYLAŞTILAR</strong></p><p>Bella Hadid ve Mert Alaş, Peribacaları'nın bulunduğu Kapadokya bölgesinde bir otele yerleşti. Bella Hadid, sosyal paylaşım sitesi <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/instagram/' title='Instagram'>Instagram</a> hesabında, Kapadokya'nın doğal güzelliklerini yansıtan paylaşımlar yaptı. Amerikalı ünlü modelin Kapadokya'nın hangi bölgelerinde çekim yapacağı ile ilgili bilgi paylaşılmadı.</p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/03/25/unlu-model-bella-hadid-kapadokya-da-11873011_o.jpg'></figure></div><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/03/25/unlu-model-bella-hadid-kapadokya-da-2-11873011_o.jpg'></figure></div><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/03/25/unlu-model-bella-hadid-kapadokya-da-3-11873011_o.jpg'></figure></div><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/03/25/unlu-model-bella-hadid-kapadokya-da-4-11873011_o.jpg'></figure></div><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/03/25/unlu-model-bella-hadid-kapadokya-da-5-11873011_o.jpg'></figure></div>