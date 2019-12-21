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Ünlü model Didem Soydan, ilk öpüşme anısını anlattı

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın YouTube kanalında yayınlanan programına konuk olan Didem Soydan, hayatındaki ilk öpüşme anısını anlattı.

21.12.2019 16:09 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:09

Yaptığı cesur paylaşımlarla her daim adından söz ettiren ünlü model Didem Soydan, yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz'ın YouTube kanalından yayınladığı videosuna konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Soydan, hayatındaki ilk öpüşme anısından da bahsetti.

"KENDİMİ ÖPÜŞÜRKEN BULDUM"

Kerimcan Durmaz'ın makyaj yaptığı Didem Soydan, bu esnada takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Şimdilerde Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin ile aşk yaşayan Soydan, "İlk kiminle öpüştün?" sorusuna şu cevabı verdi: "Bunun hikayesi güzel. Çünkü gerçekten gençlik dizilerindeki o sahneyle öpüştüm. Gittiğim doğum gününün ortasında dans şarkıları çalmaya başladı. Sonra beni dansa kaldırdı ve 'Benimle çıkar mısın?' dedi. Ben de utandım, utanıyorum derken öpüşürken buldum kendimi. Ben zaten ona aşık olmuştum, doğum gününde kapattım çocuğu."

DEKOLTESİ TEPKİ ÇEKTİ

Cesur kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen Didem Soydan, Durmaz'ın videosuna giderken de derin göğüs dekolteli bir kıyafet giydi. Ünlü mankenin kıyafeti birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından eleştirdi.

Didem SoydanDidem Soydan'ın göğüs dekolteli kıyafeti görenleri şaşı etti

Ünlü model Didem Soydan, ilk öpüşme anısını anlattı

Kerimcan Durmaz, Didem Soydan, Makyaj, Magazin


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