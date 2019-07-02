02.07.2019 11:08
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Ünlü model Didem Soydan'ın Prenses Diana'ya olan benzerliği şaşırttı

Ünlü model Didem Soydan, paylaştığı fotoğrafta Prenses Diana'ya olan benzerliği ile şaşırttı.

Cesur paylaşımları ve söylemleriyle sıkça gündeme gelen model Didem Soydan , sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla Prenses Diana'ya olan benzerliğini karşılaştırdı.

"KİMSE BENİM AŞKIMI SORGULAMASIN"

Dünyaca ünlü markaların da modelliğini yapan başarılı isim Didem Soydan bu sefer Prenses Diana'ya olan benzerliğiyle takipçilerini şaşırtmayı başardı. Didem Soydan , "Kimse benim prenses Diana aşkımı sorgulamasın" diyerek şu pozu paylaştı;

PRENSES DİANA'YA BENZETİLDİ

Küçük yaşlarda çekilmiş bu fotoğrafı paylaşan Didem Soydan 'ın 1997 yılında elim bir kaza sonucu aramızdan ayrılan İngiltere Prensesi Diana'ya benzetildi.

HİKAYESİNİ ANLATMIŞTI

Soydan, birkaç yıl önce hesabından yine bu karelerini paylaşarak Diana'ya olan benzerlik hikayesini"Kısa saçı gençliğimden beri kullanırım, asıl hikaye şu: Ben her sabah anneme değişik saç yaptırmadan okula gitmiyorum. Annem her sabahın körü değişik saç yapmaktan ve benim beğenmeyip, ağlamam ve servise geç kalmamdan yılıyor ve beni "Saçlarını keselim bak Lady Diana nasıl güzel sen de prenses gibi olacaksın" deyip kandırıyor."

"Sonuç ilk gün annemin kıyafetlerini giyiyorum, küpeler falan… Tabi ertesi gün saçlar papaz gibi dikiliyor ve ağlama krizi ile yine servise geç kalınıyor. Lady Diana olacağına inandırılmış mini Didem'in saçları kesilmiş, kuaförden gelinmiş. Sonra annemin söz verdiği gibi kıyafetlerini giyip, küpelerini takıp "hadi beni burada çek, şöyle çek "günü yapılmış." sözleriyle dile getirmişti.

Ünlü model Didem Soydan'ın Prenses Diana'ya olan benzerliği şaşırttı
Diana Spencer , Didem Soydan , Magazin

YORUMLAR(3)
VEYSEL:bence yeliz yeşilmene benziyorsun
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BU NE LAN:hiç de benzemiyo. çocukluğundaki foto biraz andırıyo, okadar.
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ÇİFTETELLİ:cücen olayım . ez beni diydem
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