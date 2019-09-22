Ünlü model Emily Ratajkowski'den sütyensiz Instagram paylaşımı

Daha önce yayınladığı cesur fotoğraflarla adından söz ettiren güzel model Emily Ratajkowski, son fotoğrafıyla eleştiri oklarını üzerine çekmişti.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Instagram hesabından koltuk altının traşsız fotoğrafını paylaşan model, takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuş; Emily'nin bir takipçisi, "Farkındalık yaratmak için böyle bir poza gerek yok" ifadelerini kullandı. Başka bir takipçisi ise "Görmeyi kaldıramayacağım bir görüntü olmuş" yorumunu yazmıştı.

SÜTYENSİZ PAYLAŞIM YAPTI

Ünlü model Emily Ratajkowski Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Paylaşım bir saat içerisinde 800 bin izleme aldı. Ünlü modelin sütyensiz oluşu gözlerden kaçmadı.

Aynı zamanda bir fotoğraf da paylaşan Ratajkowski beğeni yağmuruna tutuldu.