Haberler » Güncel » Haber

Ünlü model Emily Ratajkowski'den sütyensiz Instagram paylaşımı

Koltuk altının traşsız fotoğrafını paylaşarak eleştiri oklarını üzerine çeken ünlü model Emily Ratajkowski, Instagram hesabından yaptığı sütyensiz paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.

22.09.2019 21:19

Daha önce yayınladığı cesur fotoğraflarla adından söz ettiren güzel model Emily Ratajkowski, son fotoğrafıyla eleştiri oklarını üzerine çekmişti.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Instagram hesabından koltuk altının traşsız fotoğrafını paylaşan model, takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuş; Emily'nin bir takipçisi, "Farkındalık yaratmak için böyle bir poza gerek yok" ifadelerini kullandı. Başka bir takipçisi ise "Görmeyi kaldıramayacağım bir görüntü olmuş" yorumunu yazmıştı.

SÜTYENSİZ PAYLAŞIM YAPTI

Ünlü model Emily Ratajkowski Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Paylaşım bir saat içerisinde 800 bin izleme aldı. Ünlü modelin sütyensiz oluşu gözlerden kaçmadı.

Aynı zamanda bir fotoğraf da paylaşan Ratajkowski beğeni yağmuruna tutuldu.

Ünlü model Emily Ratajkowski'den sütyensiz Instagram paylaşımı

Emily Ratajkowski, Instagram, Magazin, Yaşam, Güncel

YORUMLAR
Son Dakika Güncel Haberleri
21:50 Düzce'de süslü kadınlar pedal çevirdi
21:49 "Azerbaycanlıların sınır dışı edileceği haberleri asılsız"
21:48 Cumhurbaşkanı erdoğan, graham ile görüştü (2)
21:48 "Azerbaycanlıların sınır dışı edileceği haberleri asılsız"
21:48 Neslican Tay paylaşımıyla tepki çeken Rektör Tarhan'dan o sözlerine açıklama geldi
21:46 Mardin'de, 'kıran 2 operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
21:46 Çanakkale'de sazlık yangını