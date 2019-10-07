Ünlü model Jessica Lopes, Chelsea'nin şampiyon olması durumunda tamamen soyunacağına söz verdi

Geçen ay Meksika'da düzenlenen en iyi kalça yarışmasında Birleşik Krallık'ı temsil eden ve yarışmada üçüncü olan ve Chelsea kulübünün en ateşli taraftarı olan model Jessica Lopes, yaptığı açıklamayla taraftarları heyecanlandırdı. Cesur model, takımının bu sene şampiyon olması durumunda tamamen soyunmaya söz verdi.

"TAKIMIM İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM"

Aslen Brezilyalı olan ve altı yıldır Birleşik krallıkta yaşayan model, Chelsea maçlarını takip ettiğini ve takımının başarısı için her şeyi yapabileceğini hatta soyunacağını söyledi.

FORVETTEN ETKİLENDİĞİNİ SÖYLEDİ

Takımın iyi bir kadrosu ve hocası olduğunu söyleyen Jessica, Chelsea oyuncularından en çok Norveçli forvet Teemu Pukki'nden etkilendiğini söyledi.