25 Mart 2019, 21:02
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Ünlü Model Joy Corrigan, Cesur Pozlarıyla Trafiği Birbirine Kattı

Playboy güzeli 24 yaşındaki model Joy Corrigan, verdiği cesur pozlarla New York trafiğini birbirine kattı. Ünlü modeli gören vatandaşlar gözlerini kendisinden alamadı.

Joy Corrigan'ın adını, yer aldığı Victoria's Secret çekimlerinden, sayfalarını süslediği Sports Illustrated ve Playboy dergilerinden biliyoruz. Güzel model bu kez dergi sayfalarını değil New York sokaklarını renklendirdi.

CESUR VE BÜYÜLEYİCİYDİ

Cumartesi günü New York'un işlek caddelerinden birinde gerçekleşen çekimlerde, 24 yaşındaki model tüm bakışları üzerine topladı. Çekimlerde denimin ve kırmızının uyumunu oldukça güzel taşıyan model, New York sakinlerini adeta büyüledi. Derin göğüs dekolteli kırmızı bluzu, mini kot eteği ve siyah yüksek topuklu botlarıyla oldukça cesur ve büyüleyiciydi.

Sports Illustrated, Playboy, New York, Joy Corrigan, Magazin



YORUMLAR (12)
DÜRÜST: Ali kardeş açım aç diyorsun ama akıllı telefon un var internetin var Magazin haberlerinde geziyorsun!!!çelişkili değilmiş biraz?
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ABDULLAH : Bu da ölümü tadacak bu haberi yapan da
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  • BATUHAN : Sadece ölümü tadmakla iş bitse ebedi Cehennemde kalmak var.Orada ölüp yok olmak da yok.
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FİRAT: Acmak kolaydir.
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DÜRBÜNLÜ: cahiller cesur olur:((
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