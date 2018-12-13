13 Aralık 2018, 10:52
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Reality Şov Yıldızı Katie Salmon, Soğuk Havaya Aldırmadan Büstiyerle Dışarı Çıktı

Reality şov yıldızı ve model Katie Salmon, İngiltere'nin Brighton kentinde soğuğa aldırış etmeden boncuk işlemeli büstiyerle sokağa çıktı.

İngiltere'de yayınlanan Love island adlı reality şov programına katılarak şöhreti bulan Katie Salmon, Brighton gecelerinde görüntülendi. Model, soğuğa aldırmadan büstiyerle dışarı çıktı.

SOĞUĞA ALDIRMADAN BÜSTİYERLE DIŞARI ÇIKTI

Çok izlenen şovlardan biri olan yarışmanın katılımcılarından Katie, bir gece kulübüne girerken görüntülendi. Katie, magazincileri karşısında görünce bol bol poz verdi. Liverpool doğumlu 22 şarkındaki güzel, bol işlemeli bir büstiyer ve siyah skinny jeans tercih etti. Salmon'ın soğuğa aldırmadan bu denli dekolte giyinmesi ve gece vakti güneş gözlüklerini çıkarmaması şaşırttı.

İşte modelin işlemeli büstiyeriyle verdiği pozlar...

İngiltere
13 Aralık 2018 Perşembe 10:52



YORUMLAR (10)
ADINIZI YAZIN: 1 yapsam 5 daha istiyorlar buna vücut dayanamz ama
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MÜHENDİS: millet sıyırdı iyice yemin ederim bunedir ya donmanmı ola bu soğukta
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DÜRBÜNLÜ: UF KARIYA BAK
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ÇAPKIN KIZ ASLI: OFF BU NE SABAH SABAH VICIK VICIK OLDUM... HATUN TAŞŞ TAŞ. BİZDE NİYE BÖYLELERİ YOK. BEN EN İYİSİ İNGİLTEREYE YERLEŞEYİM.
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  • GURBETCİ : Ingilteredede bulamazsin. Güney Amerikayaya gideceksin. Brazilia, Peru, Ecuador, Mexico ancak oralarda bulursun.
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