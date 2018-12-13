Reality Şov Yıldızı Katie Salmon, Soğuk Havaya Aldırmadan Büstiyerle Dışarı Çıktı

İngiltere'de yayınlanan Love island adlı reality şov programına katılarak şöhreti bulan Katie Salmon, Brighton gecelerinde görüntülendi. Model, soğuğa aldırmadan büstiyerle dışarı çıktı.

SOĞUĞA ALDIRMADAN BÜSTİYERLE DIŞARI ÇIKTI

Çok izlenen şovlardan biri olan yarışmanın katılımcılarından Katie, bir gece kulübüne girerken görüntülendi. Katie, magazincileri karşısında görünce bol bol poz verdi. Liverpool doğumlu 22 şarkındaki güzel, bol işlemeli bir büstiyer ve siyah skinny jeans tercih etti. Salmon'ın soğuğa aldırmadan bu denli dekolte giyinmesi ve gece vakti güneş gözlüklerini çıkarmaması şaşırttı.

İşte modelin işlemeli büstiyeriyle verdiği pozlar...