11 Mart 2019, 22:59
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Ünlü Model, Neymar ile Geçirdiği Gecenin Detaylarını Anlattı!

İsviçreli model Liza Brito, dünyaca ünlü futbolcu Neymar ile birlikte geçirdiği gecenin detaylarını anlatarak, "Neymar ile bir kez daha buluşmak isterim." ifadelerini kullandı.

İsviçreli model Liza Brito, Neymar ile Paris'te bir gece geçirdiğini itiraf ederek gece ile ilgili detayları anlattı.

"NEYMAR İLE BİR KEZ DAHA BULUŞMAK İSTERİM"

İsviçreli model Liza Brito, Neymar ile bir gece geçirdiğinin söyleyerek, "Evet, Neymarla bir gece geçirdim. Arkadaşlarımla Paris'teydim. Sonra Neymar'ın en yakın kankası bizi çağırdı ve bir otele davet etti. Çok eğlendik. Birbirimizle çok uyumluyduk ve dövmelerimiz üzerine de konuştuk. Neymar ile bir kez daha buluşmak isterim." ifadelerini kullandı.

Paris, Neymar, Magazin, Spor


YORUMLAR (11)
DUL PELİNSU ARKADAŞI: Dul Esra,ben manken olmak istiyorum..yaş 18...kilo 60..sarışınım
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FENERBAHÇE 06: Hakemler bize niçin yardım etmiyor anlamış degilim.
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GÜNEBAKAN: Oğlan Yakişikli Maşallah
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ÇAY SAATM : Şeeyyy Fazla DETAYA Girmeseydik Baayann
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