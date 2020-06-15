Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı

Amerikalı modeller Tamra Dae ve Melody Rae, basketbola farklı bir boyut getirdi. Ünlü modeller, iç çamaşırlarıyla oynadıkları basketbol maçında birbirlerine meydan okudu.

15.06.2020 19:18 | Son Güncelleme: 16.06.2020 00:14

Amerikalı modeller Tamra Dae ve Melody Rae, basketbol maçında kozlarını paylaştı.

Sıkı bir mücadeleye imza atan ikilinin sahada iç çamaşırlarıyla yer alması dikkat çekti. İzleyicileri adeta büyüleyen Tamra Dae ve Melody Rae, bu sıra dışı karşılaşma ile basketbola da farklı bir boyut kazandırmış oldu.

Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı
Etiketler: basketbol, Spor, Haber
Yorumlar (6)
KİMSESİZ: ünlü modeller yerine ünlü atlar yazılsaydı daha yerinde bir kelime olurdu
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VD: Çok top olunca karıştırıyor insan
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YORUM: resmen bir eşya gibi kendini sergiliyor
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