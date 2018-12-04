Ünlü Müzisyen Erkin Arslan'dan Görkemli Lansman

Bugüne dek Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Levent Yüksel, İrem Derici, Göksel ve Emre Altuğ gibi pek çok ünlü sanatçıyla çalışan piyanist, besteci, aranjör ve prodüktör kimliğiyle tanınan Erkin Arslan, bestesi Uzay Hepari'ye sözleri Sezen Aksu'ya ait olan 'Kadınım' şarkısının cover versiyonu ile müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Nişantaşı Glens'de gerçekleşen albüm lansmanında sanatçı dostlarının yalnız bırakmadığı Erkin Arslan, gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkarak seslendirdiği şarkıları ile büyük beğeni topladı. Kendisini yalnız bırakmayan sanatçı dostlarıyla gece boyu yakından ilgilenen Erkin Arslan, "Klibimiz ile 7 Aralık'ta tüm dijital platformlarda olacağız. Umarım dinleyiciler de bizim kadar sever" dedi.

Geceye katılan Tolga Çevik, Ece Uslu, Emel Çölgeçen, Buray, Fırat Doğruloğlu, Gökçe Özyol-Gökçe Aytaç, Özer Atik gibi ünlü isimler de Erkin Arslan ile ilgili güzel dileklerini dile getirirken, gecenin bir diğer konuğu Sibel Tüzün ise yakın arkadaşı için soluğu sahnede aldı. Erkin Arslanla birlikte üç şarkılık mini bir düete imza atan Tüzün, ''Erkin istesin sabaha kadar söylerim. Onun yeri buradaki herkes için apayrı.'' ifadelerini kullandı.