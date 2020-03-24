Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Magazin ››Ünlü müzisyen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Magazin

Ünlü müzisyen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

FLAŞ... Dünyaca ünlü Kamerunlu cazcı Emmanuel N'Djoke Dibango, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

24.03.2020 20:01 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:01
Ünlü müzisyen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Kamerunlu cazcı Emmanuel N'Djoke Dibango, corona virüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Bir hafta önce teşhis konulan sanatçı 86 yaşındaydı. Sanatçı, salgının en etkili olduğu şehirlerden biri olan Paris 'te yaşıyordu.



Sosyal medya hesabından duyuruldu

Kötü haber, Emmanuel N'Djoke Dibango'nun Facebook sayfasından duyuruldu. Müzik dünyasında Manu Dibango adıyla tanınan sanatçı, corona virüs nedeniyle hayatını yitiren ilk küresel anlamda tanınan ünlü oldu.



Cenaze töreni özel bir şekilde düzenlenecek

Sanatçının resmi Facebook sayfasında yapılan duyuruda "Manu Dibango'nun ölümünü derin bir üzüntüyle duyururuz" denildi. Dibango'nun cenaze töreni salgının henüz bitmemiş olması nedeniyle özel bir şekilde yapılacak.

Dibango, Afrika ve Kamerun'a özgü müziklerin dünyaya tanıtılmasına katkıda bulunmuştu. (Kaynak: AA)

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Koronavirüs, Facebook, Paris, Magazin

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Magazin Manşet

Haberler

Nurgül Yeşilçay, yaşlılara yapılanlara isyan etti Magazin
Nurgül Yeşilçay, yaşlılara yapılanlara isyan etti
Koronavirüs salgını dünyaca ünlü sanatçıyı da hayattan kopardı Magazin
Koronavirüs salgını dünyaca ünlü sanatçıyı da hayattan kopardı
Fotoğraftaki detay ele verdi! Gözde aşıklar karantinada bile ayrılamadı Magazin
Fotoğraftaki detay ele verdi! Gözde aşıklar karantinada bile ayrılamadı
Berna, uzaktan eğitimde izletilen ’Boğaz kesme’ görüntüsüne sert çıktı Magazin
Berna, uzaktan eğitimde izletilen "Boğaz kesme" görüntüsüne sert çıktı
Diriliş’in Almıla Hatun’u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti Magazin
Diriliş'in Almıla Hatun'u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti
FETÖ’den yargılanan ünlü oyuncunun davasında karar verildi Magazin
FETÖ'den yargılanan ünlü oyuncunun davasında karar verildi
Ebru, sosyal medyanın gündemine oturan videoya öfke kustu: Vicdansızlar Magazin
Ebru, sosyal medyanın gündemine oturan videoya öfke kustu: Vicdansızlar
Küçük Besleme Bilge değişimiyle dudak uçuklattı Magazin
Küçük Besleme Bilge değişimiyle dudak uçuklattı

Son Dakika Magazin Haberleri

20:45: Koronavirüsün yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı - Haberler 20:42: Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir - Haberler 20:01: Ünlü müzisyen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Magazin 18:43: Nurgül Yeşilçay, yaşlı insanlara takınılan sert ve saygısız tavrı eleştirdi - Magazin 18:01: Hakkında FETÖ soruşturması başlatılan oyuncu Mete Horozoğlu için karar çıktı! - Magazin 18:01: Rol aldığı diziden ayrılan genç oyuncu evine kapandı! - Magazin 18:01: Sönmüş lavların arasındaki antik güzellik: Adala Kanyonu - Magazin 15:44: Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım, aynı evde kendilerini karantinaya aldı - Magazin 15:24: Berna Laçin, uzaktan eğitimde boğaz kesme sahnesinin izletilmesine sitem etti - Magazin 14:47: Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva evden çıkamayan yaşlılara yardım etti - Magazin 13:29: Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar - Magazin