Ünlü müzisyen koronavirüse yenik düştü!

İki kez Grammy ödülü kazanan Amerikan folk müzik sanatçısı John Prine, koronavirüsten dolayı 73 yaşında hayatını kaybetti. ABD'nin Nashville kentindeki Vanderbilt Üniversite Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Prine'ın ölüm haberini eşi Fiona Prine doğruladı.

PEK ÇOK ŞARKININ ALTINA İMZASINI ATMIŞTI

Ünlü şarkıcı, bugüne kadar Hello in There, Paradise, Sam Stone ve Angel from Montgomery gibi bilinen şarkılara imza atmıştı.

Sanat dünyasından daha önce, oyuncu ve komedyen Eddie Large, Star Wars filmi oyuncusu ve aksan koçu olan Andrew Jack, caz, funk ve geleneksel Kamerun müziklerini birleştirdiği tarzı ile adını tüm dünyaya duyuran Manu Dibango ve Tiyatro alanında en saygın ödüllerden olan Tony Ödülleri'ni dört kez kazanan Terrence McNally de virüs nedeniyle hayata gözlerini yummuştu.





Kaynak: Snob Magazin