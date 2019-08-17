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Ünlü otomobil firmasına bir çağrı da Nazilli Belediyesi'nden

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Volkswagen'in Türkiye'de açmayı düşündüğü 123. fabrikasının Nazilli'de kurulması için çağrıda bulundu.

17.08.2019 20:04 Ünlü otomobil firmasına bir çağrı da Nazilli Belediyesi'nden
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Volkswagen'in Türkiye'de açmayı düşündüğü 123. fabrikasının Nazilli'de kurulması için çağrıda bulundu.

Yatırımcılara sembolik bedelle fabrika arazisi tahsis edeceğini seçim öncesi beyan ettiğini belirten Başkan Özcan, "Geçtiğimiz günlerde Volkswagen'in 123. fabrikasını Türkiye'de, İzmir'e yakın bir bölgede kuracağını açıklaması ilimizi ve ilçemiz Nazilli'yi istihdam ve yatırım noktasında umutlandırmıştır. 1.3 milyar Euroluk, 4000-5000 kişiye istihdam sağlayacak bu dev yatırım için Nazilli Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun yatırımın Aydın'a yapılması çağrısı sonrasında; Nazillimizin kamu ve özel tüm paydaşlarıyla önümüzdeki günlerde bir araya geleceğiz. Talebimizi ilgili tüm mercilere ve Sayın Cumhurbaşkanımız'a taşıyacağız. Bu hususta iktidar, muhalefet demeden katkısı olacak tüm siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarımızı, milletvekillerimizi, odalarımızı, borsalarımızı, bu sürece destek olmaya davet ediyorum. Ülkemize, ilimize ve ilçemize büyük katkıları olacak bu yatırımın gerçekleşmesi için mücadele edecek olan herkese bugünden teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Volkswagen, Türkiye, Nazilli, Ekonomi

Kaynak: İHA

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