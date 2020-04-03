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- Ünlü otomobil üreticisinden camiye araba bağışı

- Ünlü otomobil üreticisinden camiye araba bağışı Ünlü otomobil üreticisi Peugeot, Almanya'nın Duisburg kentinde korona virüs salgını nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan insanlara yardım eden camiye araba bağışında bulundu.

03.04.2020 22:04 | Son Güncelleme: 03.04.2020 22:06
- Ünlü otomobil üreticisinden camiye araba bağışı
BERLİN - Ünlü otomobil üreticisi Peugeot , Almanya 'nın Duisburg kentinde korona virüs salgını nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan insanlara yardım eden camiye araba bağışında bulundu.
Korona virüs salgını tüm dünyada hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Almanya'nın Duisburg kentinde korona virüs salgını nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan insanlara yardım eden Yıldırım Beyazıd Camii'ne, Fransız otomobil üreticisi Peugeot yardımda bulundu. Almanya Peugeot, Yıldırım Beyazıd Camisi'nin korona virüs salgını nedeniyle zor durumda olan insanlara yardım amacıyla başlattıkları kampanyaya destek olarak bir araç bağışında bulundu. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Duisburg Yıldırım Beyazıd Camii Derneği Başkanı Yaşar Durmuş, başlatmış oldukları 'Evde Kal Güvende Kal' kampanyasına destek olan Almanay Peugeot'a teşekkür ettiklerini belirtti. Durmuş, "Kriz çıktıktan sonra hemen bir kampanya başlattık. Kampanyamız evde kalan vatandaşlarımıza, yaşlılarımıza, büyüklerimize, dil, din ve ırk ayrımı yapmaksızın herkese. Ne ihtiyaçları varsa sosyal medyadan bize ulaşanların ihtiyaçlarını tedarik ederek evlerine götürüyoruz" dedi.
Durmuş, "Almanya Peugeot'a çok teşekkür ediyoruz. Araba caminin önünde olduğu için, yönetim kurulundan kime telefon gelirse direk birebir vatandaşımıza hizmeti götürüyoruz" ifadelerini kullandı.
İnsanların sağlıklı kalmaları için evde kalmaları çağrısında bulunan Durmuş, "Bizde vatandaşlarımızın sağlığı açısından camilerimizi bir müddet tadilat yapıyoruz. İnşallah yakında açılacak, onlar sağlıklı kalmaları açısından evde kaldıkça bizde mutlu oluruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - Ünlü otomobil üreticisinden camiye araba bağışı

Kaynak: İHA

Etiketler: Almanya, Peugeot, Araba, Güncel

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- Ünlü otomobil üreticisinden camiye araba bağışı
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