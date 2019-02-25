Ünlü Oyuncu, 12 Yaşındaki Kız Çocuğunu Taciz Etti!

Dizilerde rol alan ünlü oyuncu Suat E'nin 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel içerikli mesajlar göndererek taciz ettiği ortaya çıktı.Dizilerde rol olan Suat E., 12 yaşındaki bir çocuğu taciz etmekle suçlanıyor. 12 yaşındaki mağdur çocuğun yaşadığı cinsel saldırının ayrıntıları ise savcılık tutanağına geçti.

"18 YAŞINDAYIM' DEDİ"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, 7. sınıf öğrencisi mağdur çocuk, Suat E. ile sosyal medyada tanıştı. Ancak E.'nin gerçek kimliğini bilmiyordu. Çünkü Ergin'in sosyal medya hesabı sahteydi ve yazışmalarında kendisini küçük çocuğa "18 yaşındayım" diye tanıttı.

"CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR ATTI"

Dakikalar içerisinde mesajlaşmanın seyri değişti. İddiaya göre ünlü oyuncu cinsel içerikli mesajlar atmaya başladı. Bundan korkan küçük kız, oyuncuyu engelledi ve derhal durumu annesine bildirdi.

"OYUNCUYLA KONUŞTU, RANDEVULAŞTILAR"

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, mesajların içeriğinden haberdar olan ağabey Osman A. kız kardeşinin hesabından, Suat E.'yle mesajlaşmaya başladı. Suat E., mesajla taciz ettiği kız çocuğuyla buluşmak için Emniyetevleri'ne randevu verdi. Ünlü oyuncu küçük kızla buluşmak için randevu noktasına gitmek üzere 4. Levent metrosundan çıktı, daha doğrusu onunla buluşacağını zannediyordu. Oyuncuyu metro çıkışında 12 yaşındaki Ş.A. değil, ağabeyi bekliyordu.

"BULUŞMA AYARLADIM"

Kardeşinin sosyal medya hesabından cinsel istismara maruz kaldığını söyleyen Osman A., "Konu birinci ikinci cümleden sonra artık cinselliğe tamamen yönelmiş. Sürekli cinsel içerikli konu açmalar... Küçük çocukların peşinde olan bir tip. Takip ettiği 4 bin, 4 bin 500'e yakın kişi var ve hepsi çocuk. Kardeşimi korkutma amaçlı tehdit etmiş. Kardeşim onu engelleyip anneme söylemiş. Annem de bana. Hemen kardeşimin şifresini aldım. Kardeşim gibi konuşmaya başladım. Bir buluşma ayarladım. Buluşma yerinde direk müdahale ettik zaten. Çevreden de insanlar bizi tanıyıp bildiği için onlar da ister istemez bağrışa çağrışa geldi. Onlar da müdahale etti" dedi.

"DİĞER İNSANLARIN KIZLARINI, ÇOCUKLARINI, KARDEŞLERİNİ DÜŞÜNDÜM"

Daha sonra olay yerine bekçilerin geldiğini anlatan Osman A., "Kelepçelenip karakola götürdüler. Ona müdahale etmemdeki amaç tamamen diğer insanların da hem kızlarını, hem çocuklarını, kardeşlerini düşünmemden dolayı. Ama ders olsun ki bir daha aynı şekilde birine yapmasın" diye konuştu.