Ünlü Oyuncu Ahmet Kural, Sosyal Medyadan Aşkını İtiraf Etti!

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, sosyal medya hesabından annesinin fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

"EN BÜYÜK AŞKIM"

Instagram hesabından Sevgililer Günü'nden bir gün sonra annesiyle birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaşan ünlü oyuncu Ahmet Kural, fotoğrafa, "En büyük aşkım. Anacuğum"notunu ekledi. Kural paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.

Ahmet Kural, Sosyal Medyadan Aşkını İtiraf Etti!">

AHMET KURAL KİMDİR?

Ahmet Kural (10 Kasım 1982, Kütahya), Türk oyuncu. 10 Kasım 1982 tarihinde emniyet müdürü babasının görev yeri olan Kütahya'da dünyaya geldi.Konservatuvarda okuyan ablasının etkisiyle oyuncu olmaya karar veren Kural, lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katıldı, Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünü bitirdi ve Bilkent Üniversitesinde master yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı.

Ahmet Kural, Sosyal Medyadan Aşkını İtiraf Etti!">

Eğitimine devam ettiği sırada Levent Kırca- Oya Başar Tiyatrosu kadrosuna dahil oldu. Tiyatro çalışmaları sürerken Fikrimin İnce Gülü adlı dizi ve TRT'de yayınlanan Evimin Erkeği adlı dizilerde aldığı rollerle televizyonda görünmeye başladı. Ardından Gazi adlı dizide başrol oynamaya başladı ancak rating'lerin düşük olması nedeniyle dizi 19. bölümden sonra yayından kaldırıldı. Aynı yıl içinde Güneşin Oğlu adlı sinema filminde Haluk Bilginer, Köksal Engür, Hümeyra ve Özgü Namal ile birlikte rol aldı. Ardından Ramazan Güzeldir adlı dizinin bir bölümünde oynadı.