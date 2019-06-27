27.06.2019 10:48
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Ünlü oyuncu Alaçatı Polis Merkezini ziyaret etti

Ünlü oyuncu Alaçatı Polis Merkezini ziyaret etti

Tatilini Alaçatı'da geçiren ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi'ni ziyaret etti.

Tatilini Alaçatı 'da geçiren ünlü oyuncu Erkan Petekkaya , Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi'ni ziyaret etti.

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, tatilini Alaçatı'da devam ettiriyor. Şehirde dolaşan Petekkaya, Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi'ni ziyaret etti. Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'yı; İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi Amiri Seyit Boztoprak ve Çeşme Emniyet Teşkilatını Güçlendirme Derneği Başkanı Murat Erdoğan karşılayarak ağırladı.

Petekkaya, polis merkezinde bir süre sohbet ettikten sonra Çeşme emniyet teşkilatına görevlerinde başarılar dileyerek ayrıldı. - İZMİR
Kaynak: İHA
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