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Ünlü oyuncu Ali Sunal baba oldu

Güldür Güldür Show'un Aziz Bey'i Ali Sunal, baba oldu. Sunal, güzel haberi sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

07.08.2019 11:31
Ünlü oyuncu Ali Sunal baba oldu

Geçtiğimiz yıl mart ayında avukat Nazlı Kurbanzade ile nikah masasına oturan Ali Sunal, sosyal medya hesabından baba olduğunu duyurdu.

"HOŞ GELDİN CANIM KIZIM"

Ali Sunal, baba olmanın heyecanını takipçileriyle şu sözlerle paylaştı; Ben baba oldum Rüya gibi. Hoşgeldin canım kızım güzel Narin'im. Benim hayatım Nar bebek!

HEYECANLARINI BÖYLE PAYLAŞTILAR

Ezo Sunal, "Ben de hala oldum. Hoşgeldin Narinimiz" paylaşımını yaparken,Ali Sunal'ın annesi Gül Sunal ise sosyal medya hesabından torun sahibi olmanın heyecanının "Dünyanın en mutlu babaannesiyim. Narin bebeğim hayatımıza neşe getirdi" sözleriyle dile getirdi.


Ali Sunal, Magazin

YORUMLAR (4)
YARCAN: Kemal sunal sayesinde sıfır yetenekle ekmek elden su gölden yürü be koçum.Bu arada camış gibi olmuş.Bence biraz az yemelisin koç.
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VİCDAN: Sevgili Ali Sunal ve eşinin gözleri aydın olsun, Allah''ım bebeklerinin hayırlı evlat olmasını nasip etsin, mutlulukları daim olsun İnşallah.
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HANCİ: Bize ne
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SELO: agabegi niye ele diyirsen . nevoldiki ele kızdın
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