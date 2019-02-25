25 Şubat 2019, 23:49
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Ünlü Oyuncu Aybars Kartal Özson, Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde Gözyaşlarına Boğuldu

Burak Yılmaz'ın skoru 3-0'a getiren golün ardından gözyaşlarını tutamayarak kameralara yansıyan Beşiktaş taraftarı ünlü oyuncu Aybars Kartal Özson , sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide tribünden ekrana yansıyan bir görüntü maça damga vurdu.

KARTAL İŞARETİ YAPTI

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın attığı golün ardından ekrana gelen Beşiktaş taraftarı çocuğun sevinç gözyaşları sosyal medyada birçok kez paylaşıldı. Sevinçten ağlayan minik Beşiktaşlı taraftar, daha sonra "Kartal" işareti yaparak taraftarları selamladı.

BİR ÇOK DİZİDE ROL ALDI

Öte yandan ünlü oyuncu Aybars Kartal , şu anda Fox TV'de Vurgun dizisinde rol alıyor. Aybars Kartal daha önce Muhteşem Yüzyıl, Kördüğüm ve Aramızda Kalsın dizilerinde de ekrana çıktı.

Fenerbahçe, Burak Yılmaz, Beşiktaş, Kartal, Magazin, Spor


YORUMLAR (13)
BOZKURT TÜRK: Aglamaya devam ah fener ah ne yaptin sen
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ÖMER: Spor demek ... dünyada daha önemli seyler var!
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MERT: Fenere şaka yapılmaz
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MESUT: Maçtan sonrada dertten ağlamıştır zuhaha
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KSK Lİ MESUT: Çocuk olduğu için üzüldüm. İnsanız sonuçta. Ama iki TÜRK takımının derbisiydi sonuçta. Fransız, ingiliz kırması takıma ise, Go home diyoruz...
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