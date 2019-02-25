Ünlü Oyuncu Aybars Kartal Özson, Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde Gözyaşlarına Boğuldu

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide tribünden ekrana yansıyan bir görüntü maça damga vurdu.

KARTAL İŞARETİ YAPTI

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın attığı golün ardından ekrana gelen Beşiktaş taraftarı çocuğun sevinç gözyaşları sosyal medyada birçok kez paylaşıldı. Sevinçten ağlayan minik Beşiktaşlı taraftar, daha sonra "Kartal" işareti yaparak taraftarları selamladı.

BİR ÇOK DİZİDE ROL ALDI

Öte yandan ünlü oyuncu Aybars Kartal , şu anda Fox TV'de Vurgun dizisinde rol alıyor. Aybars Kartal daha önce Muhteşem Yüzyıl, Kördüğüm ve Aramızda Kalsın dizilerinde de ekrana çıktı.