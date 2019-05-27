Ünlü Oyuncu Bartu Küçükçağlayan, Evliliğe İlk Adımı Attı!

Son olarak Gülse Birsel'in Jet Sosyete dizisinde Gündüz rolünü canlandıran oyuncu Bartu Küçükçağlayan evlilik yolunda ilk adımını attı. Bartu Küçükçağlayan sevgilisi Merve Özgüle ile nişanlandı. Aile arasında yapılan törenle nişanlanan çift, eylül ayında nikah masasına oturacak.

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Bartu Küçükçağlayan nişan töreninden bir kareyi de Instagram hesabından paylaştı. Bartu Küçükçağlayan'ın paylaşımına takipçileri yorum ve beğeni yağdırdı. Küçükçağlayan'ın bir takipçisi paylaşıma, "Mutluluklar seni çok seviyoruz." yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok yakışmışsınız." yorumunu yaptı.