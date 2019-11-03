Haberler » Magazin » Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç'tan sırt dekolteli efsane poz: Beğeni yağmuruna tutuldu!

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç'tan sırt dekolteli efsane poz: Beğeni yağmuruna tutuldu!

FOX TV ekranlarında yayınlanan Kurşun dizisinde "Gülce" karakterine hayat veren ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç'ın sosyal medya hesabından paylaştığı sırt dekolteli poz, takipçileri tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

03.11.2019 23:04Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç'tan sırt dekolteli efsane poz: Beğeni yağmuruna tutuldu!

2 Kasım 1984 doğumlu olan Berrak Tüzünataç, 35. yaşını kutluyor. Hem arkadaşları hem de ailesi, ünlü oyuncuyu bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Tüzünataç da Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bütün gelen tatlı kutlama mesajları, güzel sözler-dilekler için çok teşekkür ederim" diyerek teşekkür etti.

SIRT DEKOLTELİ POZUNU PAYLAŞTI

Berrak Tüzünataç, ayrıca sırt dekolteli efsane bir pozunu sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncu, #happybhirtdaytome etiketiyle paylaştığı fotoğrafa, "Önümüzdeki yıla bakıyorum." notunu yazdı. Tüzünataç'ın fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İşte o paylaşım:

Looking at my year ahead like… #happybirthdaytome ??????

KURŞUN DİZİSİNDEKİ CANLANDIRDIĞI KARAKTER İLE BEĞENİ TOPLADI

Öte yandan ünlü oyuncu, FOX TV ekranlarında yayınlanan Kurşun dizisinde, pavyon şarkıcısı Gülce karakteri ile sevenlerinin beğenisini topladı.


Magazin

YORUMLAR
Son Dakika Magazin Haberleri
23:04 Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç'tan sırt dekolteli efsane poz: Beğeni yağmuruna tutuldu!
17:00 Amerikalı aktris Marilyn Monroe'nun meşhur elbisesi 1 milyon 600 bin TL'ye satıldı
14:44 Ölümden dönen şarkıcı Gökhan Akar'ın uyandıktan sonraki ilk kelimesi "Annem öğrendi mi?" oldu
23:04 Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç'tan sırt dekolteli efsane poz: Beğeni yağmuruna tutuldu!
17:00 Amerikalı aktris Marilyn Monroe'nun meşhur elbisesi 1 milyon 600 bin TL'ye satıldı
14:44 Ölümden dönen şarkıcı Gökhan Akar'ın uyandıktan sonraki ilk kelimesi "Annem öğrendi mi?" oldu
12:52 80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu itiraf etti: Türkiye'de yıllardır iş gelmedi
12:07 Aleyna Tilki, kuaför çıkışı yüzünü elleriyle gizledi
10:44 Mustafa Sandal, Azerbaycan Güzellik Kraliçesi'yle samimi bir şekilde görüntülendi
09:30 Serenay Sarıkaya'dan, Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı iddialarını ortaya atanlara 100 bin liralık dava
3.11.2019 23:10:48