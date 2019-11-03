Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç'tan sırt dekolteli efsane poz: Beğeni yağmuruna tutuldu!

2 Kasım 1984 doğumlu olan Berrak Tüzünataç, 35. yaşını kutluyor. Hem arkadaşları hem de ailesi, ünlü oyuncuyu bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Tüzünataç da Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bütün gelen tatlı kutlama mesajları, güzel sözler-dilekler için çok teşekkür ederim" diyerek teşekkür etti.

SIRT DEKOLTELİ POZUNU PAYLAŞTI

Berrak Tüzünataç, ayrıca sırt dekolteli efsane bir pozunu sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncu, #happybhirtdaytome etiketiyle paylaştığı fotoğrafa, "Önümüzdeki yıla bakıyorum." notunu yazdı. Tüzünataç'ın fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İşte o paylaşım:

Looking at my year ahead like… #happybirthdaytome ??????



KURŞUN DİZİSİNDEKİ CANLANDIRDIĞI KARAKTER İLE BEĞENİ TOPLADI

Öte yandan ünlü oyuncu, FOX TV ekranlarında yayınlanan Kurşun dizisinde, pavyon şarkıcısı Gülce karakteri ile sevenlerinin beğenisini topladı.