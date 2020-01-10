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Ünlü oyuncu Can Yaman'ın askerlik fotoğrafı ortaya çıktı

İzmir'in Bornova ilçesinde askerlik görevini yerine getiren ünlü oyuncu Can Yaman'ın yemek yediği esnada çekilen bir fotoğrafı ortaya çıktı.

10.01.2020 20:28 | Son Güncelleme: 10.01.2020 20:45

Erkenci Kuş dizisinde gösterdiği başarılı performansla adını dünyaya duyuran ve sonrasında eski rol arkadaşı hakkında yaptığı "libido" çıkışıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Can Yaman, geçtiğimiz günlerde bedelli askerlikten faydalanarak askere gitti. 'daki askeri birliğine teslim olan ünlü oyuncunun saç ve sakalını kestirdiği son görüntüsü takipçilerinden tam not aldı.

BERBERİ PAYLAŞTI

Uzun saç ve sakalıyla büyük bir kitlenin beğenisini kazanan Can Yaman'ın asker tıraşı olduğu fotoğraf, berberi tarafından paylaşıldı.

BİRLİĞİNDEN İLK FOTOĞRAFI DA ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan ünlü oyuncu Can Yaman'ın birliğinden de ilk fotoğraf ortaya çıktı. Yaman'ın yemek yediği esnada çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada hızla yayıldı.

Libido açıklaması ile gündem olan Can YamanLibido açıklaması ile gündem olan Can Yaman'ın yeni hali hayranlarını şaşırttı

Ünlü oyuncu Can Yaman'ın askerlik fotoğrafı ortaya çıktı

Can Yaman, Bornova, İzmir, Magazin


HABER YORUMLARI (6)
TEKRDĞ:ULAN NE CAN YAMANMIŞ SAÇI HABER SAKALI HABER .
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IHTIYAR:OĞLUMUZ HER TÜRLÜ DİKKAT CKER, O KASLI VUCUDNU HİÇ UNUTAMAM
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BUNAK:Lan bu ihtiyarda o biçim çıktı.
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KONYALIIIIIIIIIII:SEN İYİ DEĞİLSİN, ACİLEN TEDAVİ OLMAN GEREK ACİLEN, , , , , , ,
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HAKLI !!!:Mağara adamı gibi tarzıyla haline bak yaa. sakkalla karizma yapıyor, normal sıradan bir tip aslında . zaten sakal moda oldu bütün çirkinler bayram etti
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MAGAZİNCİ:İnsana dönmüşsün la Can :) Şimdiye kadar uçuyordun :) Hayat ne zor di mi! Öğren normal insan nasıl yaşıyor?
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