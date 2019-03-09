09 Mart 2019, 16:08
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Ünlü Oyuncu Cem Özer, Sosyal Medya Hesabından Çok Konuşulacak Paylaşıma İmza Attı

Usta oyuncu Cem Özer'in 'Parazit kadın' paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.

Geride bıraktığımı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, birçok ünlü dikkat çeken paylaşıma imza attı. Bunlardan en dikkat çekeni de ünlü oyuncu Cem Özer'in paylaşımı oldu.

İşte ünlü oyuncunun çok konuşulan o paylaşımı;

"Hey sen, parazit kadın! Geçinmek için, sırf sermaye olsun diye çocuk yapan! Şımarık şımarık, çocuk sesi ve konuşmasıyla; "Kociiiş, bugün bizim günümüz, bana ne alacaksın, akşama nereye gideceğiz?" demeyi bırak da; sen kuaförde, pilateste, astrologda, yogada falan takılırken, evi toplayıp, silip, süpüren, bulaşığı,çamaşırı yıkayıp, kocanın donlarını ütüleyen, çocuğunun bokunu temizleyip mamasını veren evdeki 'YARDIMCI KADIN'ın gününü kutla ve ona ihtiyacı olan, alabileceğin en pahalı şeyi hediye et. Budur 8 Mart'ın ruhu."

Magazin


YORUMLAR (2)
NESLİHAN ACMAZ: Yani iyice saçmaladın cem herkes aynımı bence sevilirken sevildiğini bil her dakka saçma yorum yapmak zorundamısın
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ESMER: Doğru söze ne hacet
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