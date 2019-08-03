Ünlü oyuncu Cengiz Sezici hayatını kaybetti

ÜNLÜ oyuncu Cengiz Sezici 69 yaşında hayatını kaybetti. 69 yaşındaki Cengiz Sezici dün akşam saatlerinde nefes darlığı nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sezici, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi yakınları ve sanatçı arkadaşları tarafından hastanenin morgundan alınarak Karacaahmet Gasilhanesi'ne götürüldü.

40 YILLIK DOSTUM GİTTİ

Sanatçı Nur Sürer, "1979 yılında birlikte başladık. Cengiz, ben, Menderes, Aytaç Arman. Çalışmadığımız halde biz böyle bir dörtlüydük. Aytaç'ı kaybettik. Şimdi Cengiz'i kaybettik. 40 yıllık dostum gitti. Gerçekten çok üzgünüm. Tedavi görüyordu. Gayet iyiydi. Dün gece fenalaşmış evde. Sabaha karşı vefat etmiş. Çok kötü olduk" dedi.

Menderes Samancılar ise, "Cengiz 40 yıllık dostumuzdu. Aynı evleri paylaştık. Birlikte çok yollar yürüdük. Çok filmler çektik. Yani acı tatlı günler yaşadık. Sonunda buraya geldik. Dünya güzeli, bir arkadaşımızdı. Kendisine hiç bakmadı. Kendisine zaman ayırmadı. Böyle olmasını hiç istemiyorduk. Hesapsız bir şekilde aramızdan gitti. Bizi çok üzdü. Bizi yaralı bırakıp gitti" dedi.

Sanatçı için yarın saat 13.00'da Beyoğlu Atlas Sineması'nda düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere Adana'ya gönderilecek

- İstanbul