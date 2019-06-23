23.06.2019 09:23
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Başarılı oyuncu Demet Akbağ oyunu Beşiktaş'ta kullandı

Oyuncu Demet Akbağ ve oğlu Ali Akbağ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oyunu Beşiktaş'ta oyunu kullandı. Akbağ, sandık görevlilerinden damgayı doğru basmak istediğini söyleyerek boş kağıt talep etti.

Ünlü oyuncu Demet Akbağ ve oğlu Ali Akbağ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oyunu Beşiktaş 'ta oyunu kullandı. 1071 nolu sandıkta oyunu kullanan Akbağ, "Sık sık kullanıyoruz. Hayırlısı olsun teşekkür ederim' diyerek okuldan ayrıldı.

"İÇERİDE PROVA YAPABİLİYOR MUYUZ?"

Ünlü oyuncu Demet Akbağ ve oğlu Ali Akbağ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oyunu kullanmak üzere Beşiktaş'ta bulunan Tevfik Fikret İlkokulu'na geldi. Akbağ, sandık görevlilerine "doğru basmak istiyorum, içeride prova yapabiliyor muyuz" diye sordu. Sandık görevlilerinin "içeride boş kağıt var" cevabını vermesi üzerine Akbağ kabine girerek oyunu kullandı. 1071 nolu sandıkta oyunu kullanan Demet Akbağ, "sık sık kullanıyoruz. Hayırlısı olsun teşekkür ederim' diyerek okuldan ayrıldı.

Başarılı oyuncu Demet Akbağ oyunu Beşiktaş'ta kullandı
Kaynak: İHA
İstanbul , Beşiktaş , Demet Akbağ , Magazin

YORUMLAR(13)
CEBRAİL ALEMDAR:adam en basit web sitenin ödenen masrafa türkiyede tüm elde kasabalara website kurulurdu . . en basit bu ama bizim millet her zaman hep doğru söyleyene değil allah kitap diyip sizleri sömürenlere oy vermiştir. bu hakikat hiçbir şekilde değişmemiştir.
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SEREN CANJ:Mühürü kullandıktan sonra içe değil dışa katlayın mühür yan taraftaki ampule bulaşmasın mikrop kaparsınız geçersiz sayılıyor me bileyim öyle olur yine
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HAKAN:Şurada bilimsel bir makale olsa, bir kimyasal denklem ile alakalı çalışma olsa yada edebi bir metin üzerinde kurallar konuşulsa bir kişi bile yorum yapmaz,daha doğrusu yapamaz çünkü okumuyoruz,yorum yapmaya tıpası yetmez herkesin, girin kahvehanenin birine cahiller hep siyaset konuşuyor.
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PÖH:Herşey çok güzel olacak yine yeniden İMAMOĞLU BAŞKAN OLACAKKK
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IZİİİİİ DORTMUND:Imamoglu diyorum herzaman ezilenin yaninda oldum!
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