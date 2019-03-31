31 Mart 2019, 13:16
»»

Ünlü Oyuncu Demet Akbağ, Sessiz Sedasız Oyunu Kullandı

Geçtiğimiz günlerde eşi Zafer Çika'yı kaybeden ünlü oyuncu Demet Akbağ, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Beşiktaş'ta oyunu kullandı. Akbağ'ın sessiz sedasız oyunu kullanıp objektiflere poz vermemesi dikkat çekti.

13 Mart'ta eşi Zafer Çika'yı kaybeden Ünlü oyuncu Demet Akbağ, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Beşiktaş'ta oyunu kullandı.

BEŞİKTAŞ'TA OYUNU KULLANDI

Ünlü oyuncu Demet Akbağ, Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu kullanmak üzere Beşiktaş'ta bulunan Tevfik Fikret İlkokulu'na geldi. Akbağ, 1071 nolu sandıkta oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrıldı.

SESSİZ SEDASIZ OKULDAN AYRILDI

Oy kullandıktan sonra poz veren ünlü isimlere ise Demet Akbağ dahil olmadı. Usta oyuncu, sessiz sedasız vatandaşlık görevini yerine getirip oy kullandığı okuldan ayrıldı.

Beşiktaş, Demet Akbağ, Magazin, Güncel
Kaynak: İHA



YORUMLAR (2)
ADANALI YAZIYOR: napsın şarkı mı söylesin nara mı atsın. eski kocasını yeni kaybetmiş. normal
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
YOSUN: Sessiz sedasiz demişsiniz ama...Taa bize kadar duyuldu ::)))
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz