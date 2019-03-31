Ünlü Oyuncu Demet Akbağ, Sessiz Sedasız Oyunu Kullandı

13 Mart'ta eşi Zafer Çika'yı kaybeden Ünlü oyuncu Demet Akbağ, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Beşiktaş'ta oyunu kullandı.
BEŞİKTAŞ'TA OYUNU KULLANDI
Ünlü oyuncu Demet Akbağ, Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu kullanmak üzere Beşiktaş'ta bulunan Tevfik Fikret İlkokulu'na geldi. Akbağ, 1071 nolu sandıkta oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrıldı.
SESSİZ SEDASIZ OKULDAN AYRILDI
Oy kullandıktan sonra poz veren ünlü isimlere ise Demet Akbağ dahil olmadı. Usta oyuncu, sessiz sedasız vatandaşlık görevini yerine getirip oy kullandığı okuldan ayrıldı.
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Kaynak: İHA