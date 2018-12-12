Ünlü Oyuncu Deniz Baysal 112 Bin TL Tazminat Ödeyecek!

Star TV'de ekrana gelen Söz isimli dizi projesinde rol üstlenen Deniz Baysal, Sonart Medya Yayıncılık A.Ş tarafından hakkında açılan tazminat davasını kaybetti. TRT 1 ekranlarındaki Sevda Kuşun Kanadında adlı yapımı bırakıp Rüzgarın Kalbi isimli projede rol aldığı iddiası ileri sürülen Deniz Baysal 112 bin TL ödeyecek.

BAŞKA PROJEYE GEÇMİŞTİ

Star TV ekranlarında yayın hayatına devam eden Söz adlı dizi projesinde baş rolünde yer alan Deniz Baysal, Sonart Medya Yayıncılık A.Ş tarafından hakkında açılan tazminat davasını kaybetti. Deniz Baysal'la ilgili, TRT 1'de ekrana taşınan Sevda Kuşun Kanadında isimli projeyi bırakıp Rüzgarın Kalbi adlı yapımda rol üstlendiği yönünde iddia ortaya atılmıştı. Hakkında açılan dava sonrası İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından alınan karar doğrultusunda Söz dizisinde Savcı Derya karakterini canlandıran Deniz Baysal 112 bin 545 lira tazminat ve cezai şart parası ödeyecek.

HAKLI OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'de görülen dava karara bağlanmasıyla, Sonart Medya Yayıncılık AŞ. tarafından Deniz Baysal'a ilişkin açılan 50 bin dolar cezai şart birlikte olmak üzere toplam 260 bin liralık tazminat davası haklı olarak değerlendirildi. Deniz Baysal hakkında açılan tazminat davasını kısmi olarak onaylayan mahkeme, 50 bin dolar cezai şart parasında yüzde 50 oranında hakkaniyet indirimi sağlayarak, 7 Ağustos 2016 tarihinden itibaren faizi ile beraber 74 bin 545 lira cezai şart parasını ödemesi kararlaştırıldı. Tüm bunların yanı sıra mahkeme, ünlü oyuncu Deniz Baysal'ın 28 bin lira maddi tazminat ve 10 bin lira manevi tazminatın da faiziyle ödemesi şeklinde karar aldı. Sonuç olarak, Deniz Baysal'ın toplamda 112 bin 545 lira cezai şart ve tazminat ödeyecek.