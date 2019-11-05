Ünlü oyuncu Ebru Şahin, köy okullarında okuyan çocuklara bot ve mont gönderdi

Hercai dizisinde canlandırdığı "Reyyan" karakteriyle yıldızı parlayan ve izleyicilerin beğenisini kazanan güzel oyuncu Ebru Şahin, meslektaşlarına örnek olacak bir davranışa imza attı. Ünlü oyuncu, Batman ve Muş'ta köy okullarında okuyan çocuklara bot ve mont gönderdi.

GÖNÜLLERE TAHT KURDU

Güzelliği ve oyunculuğuyla ekranların sevilen isimleri arasında yerini alan Ebru Şahin, bu hareketiyle gönüllere taht kurdu. Sanatçının bu davranışı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Ebru Şahin'in örnek davranışı sonrası takipçilerinin yaptığı bazı yorumlar şu şekilde:

- Ne güzelmiş maddeye tapmadan, parayı yalnızca mutlu olmak için değil mutlu etmek için kullanmak ve bunca miniğin saf sevgisini kazanmak.

- Bu kadar kısa zamanda bu kadar yardım ve iyilik... Çok güzel örneksin.

- Ne güzel kalbin var.

- Ne kadar güzel kalpli bir insansın sen. İyi ki tanıdık seni iyi ki varsın. Gönlü güzel yüzü güzel kız.

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı. Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı. En son ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, 1.66 metre boyunda, 54 kilo ve boğa burcudur.

EBRU ŞAHİN'İN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2019 – Hercai (Reyyan) (TV Dizisi)

2018 – Yasak Elma (Hira) (TV Dizisi)

2017 – İstanbullu Gelin (Burcu) (TV Dizisi)

2017 – Savaşçı (Didem) (TV Dizisi)

2017 – Babam (Nilüfer) (Sinema Filmi)

2016 – Kan Parası (Sinema Filmi)