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Ünlü oyuncu Ebru Şahin, köy okullarında okuyan çocuklara bot ve mont gönderdi

Oyuncu Ebru Şahin, meslektaşlarına örnek olacak bir davranışa imza attı. Ünlü oyuncu, Batman ve Muş'ta köy okullarında okuyan çocuklara bot ve mont gönderdi.

05.11.2019 23:37 | Son Güncelleme: 05.11.2019 23:41

Hercai dizisinde canlandırdığı "Reyyan" karakteriyle yıldızı parlayan ve izleyicilerin beğenisini kazanan güzel oyuncu Ebru Şahin, meslektaşlarına örnek olacak bir davranışa imza attı. Ünlü oyuncu, Batman ve Muş'ta köy okullarında okuyan çocuklara bot ve mont gönderdi.

GÖNÜLLERE TAHT KURDU

Güzelliği ve oyunculuğuyla ekranların sevilen isimleri arasında yerini alan Ebru Şahin, bu hareketiyle gönüllere taht kurdu. Sanatçının bu davranışı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Ebru Şahin'in örnek davranışı sonrası takipçilerinin yaptığı bazı yorumlar şu şekilde:

- Ne güzelmiş maddeye tapmadan, parayı yalnızca mutlu olmak için değil mutlu etmek için kullanmak ve bunca miniğin saf sevgisini kazanmak.

- Bu kadar kısa zamanda bu kadar yardım ve iyilik... Çok güzel örneksin.

- Ne güzel kalbin var.

- Ne kadar güzel kalpli bir insansın sen. İyi ki tanıdık seni iyi ki varsın. Gönlü güzel yüzü güzel kız.

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı. Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı. En son ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, 1.66 metre boyunda, 54 kilo ve boğa burcudur.

EBRU ŞAHİN'İN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2019 – Hercai (Reyyan) (TV Dizisi)

2018 – Yasak Elma (Hira) (TV Dizisi)

2017 – İstanbullu Gelin (Burcu) (TV Dizisi)

2017 – Savaşçı (Didem) (TV Dizisi)

2017 – Babam (Nilüfer) (Sinema Filmi)

2016 – Kan Parası (Sinema Filmi)

Ünlü oyuncu Ebru Şahin, köy okullarında okuyan çocuklara bot ve mont gönderdi

Batman, Muş, TV, Magazin


YORUMLAR (13)
AYSU-61:İyi kalpli bir kız.
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BİRİ:Yardımın gizlisi makbuldür
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TT:Önce memleketi olan Tekirdag malkaraya yardim göndersin biraz, biraz bitlendimmi memleketlerini tanimiyorlar, istanbul cikiyor memleketi olarak internette, Ama Biz biliyoruz cocuklugundaki sümüklü hallerini malkarada
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2 3
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TT SEN ÖZ MALKARALI DEĞİLSİN:ne olmuş Malkaralılara malsızmı kalmışlar açmı açıktamı montsuz ayakkabısızmı kalmışlar ? Kızılayımız var gönderelim hemen, , TT adlı yorumcu açık açık ismini yazda sana yardım edilsin diğerlerini karıştırma yoksa seni linç ederler
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0 0
123:bu ülkeye böyle ünlüler lazım helal olsun
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1 0
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HÜLYA MACİT:Ne güzel bir iyilik yapmış. Tebrikler. Kalbi de yüzü gibi güzel. ??????Diğer sanatçılara da inşallah örnek olur. Saat kavgası yapacaklarına yardım etsinler
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ARAŞTIRMACI:Ne güzel insansın sen. Cennet kapılarını sonuna kadar aralamışsın. Umarım cennetin en iyi katında yerini alırsın.
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GERÇEK BU:cennete girmek öyle kolay değil Allah bilir tabii yaşayış tarzı iman çok önemli
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EGEMEN:Hastayım sana
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5 5
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HAKAN ÖZTÜRK:Helal olsun
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6 3
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