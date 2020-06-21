Ünlü oyuncu Emre Keskin, maça gittiği Trabzon'da mahsur kaldı!

Birçok film ve dizide rol alan oyuncu Emre Keskin, 15 Mart tarihinde oynanan Trabzonspor-Başakşehir maçı için Trabzon'a gitti.

Ünlü oyuncu Emre Keskin, maça gittiği Trabzon'da mahsur kaldı!
21.06.2020 22:21 | Son Güncelleme: 21.06.2020 23:02
Birçok film ve dizide rol alan oyuncu Emre Keskin, 15 Mart tarihinde oynanan Trabzonspor-Başakşehir maçı için Trabzon'a gitti. Maçın seyircisiz oynanacağını uçaktan inince öğrenen Keskin, seyahat kısıtlaması sonrası Trabzon'dan dönemedi.

Baba Parası, Yara Bandı gibi birçok projede yer alan oyuncu Emre Keskin'in başına film senaryosundan farksız bir olay geldi. Koyu bir Trabzonspor taraftarı olan ve fırsat buldukça İstanbul'dan Trabzon'a maç izlemeye giden Emre Keskin, 15 Mart'ta oynanan Trabzonspor-Başakşehir karşılaşmasını tribünden takip etmek için bu şehre gitti. Kendisi uçaktayken Türkiye Futbol Federasyonu, korona virüs nedeniyle maçların seyircisiz oynanmasına hükmetti. Uçaktan indiği sırada durumu öğrenen ve maçı statta seyredemeyen Emre Keskin, ailesinin evine gitti ve onlarla hasret giderdi. Ailesinin "Birkaç gün kal, sonra gidersin" demesinin ardından Trabzon'da kalan Keskin, pandemi nedeniyle alınan önlemler kapsamında uçuşların durdurulması ve seyahat kısıtlaması gelmesi nedeniyle 15 Mart tarihinden bu yana Trabzon'da.

"Kısmetse 10 gün sonra döneceğim"

15 Mart tarihinde oynanan maçı izleyip 16 Mart'ta İstanbul'a dönmeyi planlayan ancak 3 aydan fazla bir süredir Trabzon'da kalan oyuncu Emre Keskin, ailesiyle birlikte vakit geçirdiğini ve 10 gün sonra kısmetse İstanbul'a döneceğini söyledi. Trabzonspor sevdası için her yere gideceğini de söyleyen Keskin, "Bu sene takımımız çok iyi gidiyor. Biz de elimizden geldiğince maçları tribünde takip ediyorduk. Ancak başımıza böyle bir şey geldi. Tabii bu süreçte sinema sektörü de durdu. Kısmetse 10 gün sonra döneceğim. Yara Bandı'nın 2. ve 3. sezonlarını çekip izleyiciyle buluşturmak istiyoruz Trabzonspor da şampiyonluğa koşuyor. İnşallah sezonu şampiyon olarak tamamlar ve 2 mutluluğu bir arada yaşarız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Trabzonspor, Trabzon, Keskin, Spor, Haber

Spor Manşet

Haberler

Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta 90+15’te yediği golle Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı Spor
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta 90+15'te yediği golle Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı
Sivas’ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı Spor
Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı
Sivasspor, Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı Spor
Sivasspor, Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Spor
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi
Fenerbahçe’nin Mevlüt’le bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi Spor
Fenerbahçe'nin Mevlüt'le bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi
Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe’ye gidiyor Spor
Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor
Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı. Spor
Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı.
Gregory van der Wiel Türkiye’yi unutamıyor: Fenerbahçe’de kraldım Spor
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Haberler››Spor››Ünlü oyuncu Emre Keskin, maça gittiği Trabzon'da mahsur kaldı! - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

23:35: Trabzonspor'a Alanya'da coşkulu karşılama - Spor 23:33: Galatasaray zirveden uzaklaşıyor - Spor 23:32: 90+4'teki VAR kararı, G.Saray-G.Antep maçına damga vurdu - Spor 23:21: Süper Lig: Konyaspor: 2 Sivasspor: 2 (Maç sonucu) - Spor 23:20: Sivasspor, Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı - Spor 23:13: Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi - Haber 21:45: Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı - Magazin 19:39: 10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak - Haber