Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil "12 Numaralı Adam" oyunuylaizleyenleri mest etti

Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil "12 Numaralı Adam" oyunuylaizleyenleri mest ettiBALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, fenomen dizi Çukur 'un Vartolu'su olarak izleyicinin gönlünde bir kez daha taht kuran ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, "12 Numaralı Adam" adlı tek kişilik oyununu açıkhava tiyatrosu'nda sergiledi. Yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerçekleşen tiyatro gösteriminde Köstendil, sergilediği başarılı performans ile oyun sonunda ayakta alkışlandı.Oyunculuk öncesinde Bursaspor'da forma giyen ve başarılı bir sporcu olmasıyla da tanınan Köstendil, sempatik tavırlarıyla da kendisini izleyen hayranlarından tam not aldı.Köstendil, oyun sonunda hayranlarının birlikte fotoğraf çektirme isteklerini kırmadı ve her biriyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.Oyun öncesinde muhabirimize açıklamalarda bulunan Erkan Kolçak Köstendil, yoğun dizi ve sahne çalışmalarından fırsat buldukça sık sık Ayvalık'a geldiğini ifade ederek, "Her boşlukta Ayvalık'ta olmaya çalışıyoruz. Bu kez oyun vesilesi nedeniyle burada olmanın heyecanını yaşıyorum. Oyunun başlamasına az kaldı. Umarım izleyenler severler." dedi.Sergilediği "12 Numaralı Adam" isimli oyunun, çizgilerin dışına çıkma ile ilgili yaşanılanları anlattığını vurgulayan Köstengil, "Sahnede; futbol sahalarında kalecilik yapan sporcunun gözünden hayata bakıyoruz. Taraftarla-seyirciyle dertleşmesini dinliyoruz." dedi.Kendi sporculuk hayatından da kesitleri sahneye taşıyorOyunda bir kalecinin hayatını anlatmasının geçmişte yapmış olduğu sporculuk konusunda bildikleriyle alakalı olabileceğini düşündüğünü kaydeden Köstengil, "Açıkçası daha önce çalışmış olduğum yerden, kendi bildiğim yerden bazı şeyleri seyirciyle paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.Gösterim rekoru kırmayı arzuluyorOyunu; Türkiye'de Bursa'dan sonra ikinci kez Ayvalık'ta sergilediğini belirten ünlü oyuncu, "Türkiye'den önce Dünya genelinde 34 şehirde bu oyunu sergilemiştik. Bursa'dan sonra bugünde Ayvalık'ta oyunumuzu sergilemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu turne kapsamında önümüzde 9 ayrı şehrimiz de daha oyunumuzu tiyatro severlerle buluşturacağız. Oyunumuz hakkında olumlu tepkiler alıyoruz. Beğeniliyor ki; bugün 36. şehirdeyiz. İnşallah bir rekor kıracak ve hem ülkemizde, hem de dünyada gidilmedik yer bırakmamaya çalışacağız. Daha doğrusu gidebilme ihtimalimizin olduğu bütün şehirlere gideceğiz. Biz kafamızda, 112 gösterim olarak planladık ama inşallah bunu başarabiliriz" diye konuştu.