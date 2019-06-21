21.06.2019 14:26
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Ünlü oyuncu, erkek arkadaşıyla görüntülendi

Ünlü oyuncu, erkek arkadaşıyla görüntülendi

İZMİR'in Çeşme ilçesinde tatil yapan oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, erkek arkadaşı Alp Güler ile plajda görüntülendi.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde tatil yapan oyuncu Hazal Filiz Küçükköse , erkek arkadaşı Alp Güler ile plajda görüntülendi.
Yaz tatili için Çeşme'yi tercih eden ünlülerden güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse tatiline devam ediyor. Daha önce meslektaşı Alp Nevruz'la plajda dinlenirken görüntülenen güzel oyuncu, bu kez erkek arkadaşı ve iş insanı Alp Güler ile objektife yakalandı. Dalyan'da ünlü bir Beach Clup'da görüntülenen Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler denize girdi ve sohbet etti. Neşeleri yerinde olan çift, eğlendi ve güneşin tadını çıkardı.


- İzmir
Kaynak: DHA
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