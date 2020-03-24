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Ünlü oyuncu evden çıkamayan yaşlılara yardım etti

Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva, koronavirüs sebebiyle dışarıya çıkamayan yaşlı ve muhtaçlara yardım etti.

24.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:52
Ünlü oyuncu evden çıkamayan yaşlılara yardım etti
Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva, koronavirüs sebebiyle dışarıya çıkamayan yaşlı ve muhtaçlara yardım etti.

Diriliş Ertuğrul dizisindeki Almıla Hatun karakteriyle dikkat çeken ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva, koronavirüs sebebiyle dışarıya çıkamayan yaşlı ve muhtaç ailelere yardım etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda marketten alışveriş yaptığı görülen ünlü oyuncu, daha sonra içerisinde gıda malzemesi olan poşetleri kendi elleriyle ulaştırdı. Paylaştığı fotoğrafın üzerine " Maltepe 'de oturan Abdulkadir amcamıza erzakları teslim ettik. Çok mutlu oldu" notunu düştü.

Ayrıca ünlü oyuncu sokakta yaşayan kedi ve köpeklere de mama dağıttı. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler : Maltepe, Magazin

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