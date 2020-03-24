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Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva evden çıkamayan yaşlılara yardım etti

Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva, koronavirüs sebebiyle dışarıya çıkamayan yaşlı ve muhtaçlara yardım etti. Oyuncu takdir toplayan bu hareketini de sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine örnek oldu.

24.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:04

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs, Türkiye'ye sıçrayarak 37 kişinin canına mal oldu. Ülke genelinde alınan birçok tedbirin yanı sıra 65 yaş üstündekilerin ve kronik hastalığı olan kişilerin sokağa çıkması yasaklandı. Evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları ise polisler tarafından karşılandı. Diriliş Ertuğrul dizisindeki Almıla Hatun karakteriyle dikkat çeken ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva, ise koronavirüs sebebiyle dışarıya çıkamayan yaşlı ve muhtaç ailelere yardım etti.

EVDEN ÇIKAMAYAN YAŞLI İNSANLAR İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda marketten alışveriş yaptığı görülen ünlü oyuncu, daha sonra içerisinde gıda malzemesi olan poşetleri kendi elleriyle ulaştırdı. Paylaştığı fotoğrafın üzerine " Maltepe 'de oturan Abdulkadir amcamıza erzakları teslim ettik. Çok mutlu oldu" notunu düştü. Ayrıca ünlü oyuncu sokakta yaşayan kedi ve köpeklere de mama dağıttı.

Ünlü oyuncu evden çıkamayan yaşlılara yardım etti

GÖNÜL NAGİYEVA KİMDİR?

Gönül Nagiyeva, 1982 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de doğdu. Çocuk yaşlarda oyunculuğa merak salan Nagiyeva, bale eğitimi aldı. Nagiyeva, üniversite yıllarında radyo ve televizyonda sunuculuk yaptı ve Kamu Akademisi bölümünden mezun oldu.

2011 yılında Aramızda Kalsın, 2012 yılında Mahkumlar, 2013 yılında Kanun Namına adlı dizilerde oynadı. 2014 yılında Türkiye'deki bir yapım şirketinden teklif alan Nagiyeva, Terkedilmiş adlı sinema filminde başrol oynadı. 2015'de Zaman Adlı Tren filminde rol aldı.

Türkiye'den ciddi film teklifleri almaya başlayınca İstanbul'a taşındı. 2016'da yönetmen Korhan Uğur'un teklifiyle Kızkaçıran adlı komedi filminde oynadı. Bunun yanında Yansıma, Azerbaijan Heart and Health Association, Dönüş, Yüzme Öğreniyorum ve Merhaba-Hoşçakal gibi kısa filmler rol aldı. Son olarak Diriliş "Ertuğrul" dizisinde Almıla Hatun (Alangoya) karakteriyle izleyicinin karşısına çıktı. Öte yandan Nagiyeva, Türkçe, İngilizce, Azerice, Rusça ve Farsça dillerini biliyor.

Ünlü oyuncu evden çıkamayan yaşlılara yardım etti
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Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva evden çıkamayan yaşlılara yardım etti

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Oyuncu Gönül Nagiyeva evden çıkamayan yaşlılara yardım etti
Etiketler : Maltepe, Magazin, Güncel

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Yorumlar (3)
YAŞLI KURT:reklam olsa da yine de örnek looo
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AVNİ:bala hatun yokmu
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KONUK12:merhaba AVNİ
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