26.06.2019 17:28
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Ünlü oyuncu Gürkan Uygun, kendini çiftlik hayatına adadı

Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Memati rolüyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Gürkan Uygun, kendini çiftliğe kapattı.

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Memati rolüyle gönüllerde taht kuran, daha sonrasında birçok projede boy gösteren oyuncu Gürkan Uygun yaz tatilini denize gitmek yerine çiftlikte geçirmeyi tercih etti.

TIRPANLA OT BİÇTİ

Yoğun geçen sezonun ardından oyuncu Gürkan Uygun soluğu Kocaeli 'nde bulunan çiftliğinde aldı. Kendini ev işlerine kaptıran ünlü oyuncu çapa yapıp tırpanla ot biçti. Çiftliğinde fındık ağaçları da bulunan Uygun, hasat öncesi hazırlık yaptı.

DOĞAYA OLAN TUTKUSUYLA BİLİNİYOR

Yaz tatillerini genelde ailesiyle birlikte Kocaeli'nde geçiren ünlü oyuncu doğaya olan tutkusuyla biliniyor.

Ünlü oyuncu Gürkan Uygun, kendini çiftlik hayatına adadı
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YORUMLAR(2)
6.FİLO:Çok başarılı bir oyuncu adam gibi adam. Allah sağlık dolu uzun ömürler versin.
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İRFSN:KOCAELİ DEGİL SAKARYA KOCAALİ İLÇESİ
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