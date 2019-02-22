Ünlü Oyuncu Güven Hokna, Belediye Başkan Adayı Oldu

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, parti genel merkezinde tiyatro sanatçısı Güven Hokna ile görüştü. Görüşmenin ardından genel merkez önünde Hokna ile basın toplantısı düzenleyen Aksakal, DSP'nin son günlerde meşhur bir parti haline geldiğini belirtti.

CUMHURİYET KENT PROJESİ

Aksakal, Güven Hokna ile DSP'nin Üsküdar'da "Cumhuriyet kent" projesini hayata geçireceğini bildirdi. Hokna da Üsküdar'ın köklü ve kültürel geçmişi bulunan bir semt olduğunu belirterek, "Üsküdar seçimlerde müthiş bir patlama yapacak. İnşallah biz de buna vesile oluruz." dedi.

Güven Hokna, Yaprak Dökümü'nde Hayriye Hanım karakterine hayat vermişti

"GÜVERCİNLER UÇACAK İNŞALLAH"

Şişli'de anketlerin ne durumda olduğu yönündeki bir soru üzerine Aksakal, "Biz de anketleri izliyoruz. Şişli adayımız Mustafa Sarıgül yüzde 60'lar düzeyinde oy potansiyeline sahip görünüyor. Sadece Şişli değil, Avcılar, Adalar, Kağıthane, Silivri, Beşiktaş, bu ilçelerde iddialı bir şekilde çalışıyoruz. 31 Mart günü sandıklardan güvercinler uçacak inşallah." yanıtını verdi.

İşte basın toplantısından kareler;