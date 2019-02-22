22 Şubat 2019, 14:53
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Ünlü Oyuncu Güven Hokna, Belediye Başkan Adayı Oldu

Tiyatro ve sinema sanatçısı Güven Hokna, DSP'nin İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı oldu.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, parti genel merkezinde tiyatro sanatçısı Güven Hokna ile görüştü. Görüşmenin ardından genel merkez önünde Hokna ile basın toplantısı düzenleyen Aksakal, DSP'nin son günlerde meşhur bir parti haline geldiğini belirtti.

CUMHURİYET KENT PROJESİ

Aksakal, Güven Hokna ile DSP'nin Üsküdar'da "Cumhuriyet kent" projesini hayata geçireceğini bildirdi. Hokna da Üsküdar'ın köklü ve kültürel geçmişi bulunan bir semt olduğunu belirterek, "Üsküdar seçimlerde müthiş bir patlama yapacak. İnşallah biz de buna vesile oluruz." dedi.

Güven Hokna, Yaprak Dökümü'nde Hayriye Hanım karakterine hayat vermişti

"GÜVERCİNLER UÇACAK İNŞALLAH"

Şişli'de anketlerin ne durumda olduğu yönündeki bir soru üzerine Aksakal, "Biz de anketleri izliyoruz. Şişli adayımız Mustafa Sarıgül yüzde 60'lar düzeyinde oy potansiyeline sahip görünüyor. Sadece Şişli değil, Avcılar, Adalar, Kağıthane, Silivri, Beşiktaş, bu ilçelerde iddialı bir şekilde çalışıyoruz. 31 Mart günü sandıklardan güvercinler uçacak inşallah." yanıtını verdi.

İşte basın toplantısından kareler;

Aksakal, Üsküdar, Güven Hokna, Magazin, Politika, Güncel


YORUMLAR (19)
ÖÖÖÖÖJJJÖÖÖÖÖÖÖ: bitmiş partiyi canlandırmak için kalp masajı yapmak neyin kafası amaç belli anlayan anlar. . .
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CANER: Al iste burdan yak. Turkiyenin en buyuk sorunu bu ve buna benzer seyler oldugu icin halk layik ettigi gibi yonetilir. Popcudan, topcudan milletvekili olur. Oyuncudanda belediye baskani. Belediye baskani olacak ama sorsan basit ofis etigi komusunda nekadar bilgisi var. mesela hayatini oyunculuga vermis bir insan bir ilceye ne verebilir.
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HANZALA : yaw gercekten yorumsuz parasız kaldı heralde
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ÖMER: Memlekette genç mi kalmadı acaba? Bu koyduğunu bir dakika sonra unutur.. Bukadar tahsili gencimiz varken yakışıyormu bunlara???birileri söylesin bunlara ömürlerinin sonu geldiğini
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MANYAK YA: Kendi isini yapsan nasil olurdu acaba ?
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