Ünlü Oyuncu Hakkında Tutuklama Kararı

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:56



05 Aralık 2018 Çarşamba 10:56

Memet Ali Alabora hakkında Gezi Parkı olaylarına ilişkin 'Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs etme' suçlamasıyla "tutuklamaya yönelik" yakalama kararı çıkartıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve Gezi olaylarının organizasyonunda yer aldığı belirtilen Osman Kavala soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Hasan Yılmaz, soruşturma kapsamında Mehmet Ali Alabora hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Başsavcı Vekili Yılmaz tarafından mahkemeye sunulan yazıda 2011 yılında "Ayaklan İstanbul" adıyla Taksim'de çekilen video görüntüleriyle planlanmasına başlanan ve İstanbul Taksim Bölgesi Yayalaştırma projesi kapsamında Gezi Parkı'ndaki bazı ağaçların başka yere nakledilmesinin bahanesiyle başlatılan eylemlerin ülke çapında şiddet içerikli eylemelere dönüştüğü anlatıldı."Planlı bir senaryonun ürü olduğunu açıkça ortaya koymaktadır" Olayların toplumun refleksi olarak gösterilmeye çalışıldığı aktarılan yazıda "Olayın sosyal medyada yayılış biçimi, olayı başlatan ve yayılmasında rol oynayan aktörler, seçilen slogan ve imgeler; eylemin ilk günden itibaren meydanlarda ve sosyal medyada organize bir şekilde hareket eden ayrıca uluslararası aktörlerden destek alan şahıslarca bilinçli bir şekilde yönlendirildiği ve yönetildiği tespit edilmiştir. Bu durum söz konusu olayın planlı bir senaryonun ürünü olduğunu açıkça ortaya koymaktadır" denildi. Alabora, Gürcistan ve Arap dünyasındaki ayaklanmalarda rol oynayan Ivan Maroviç ile görüştü Mahkemeye sunulan tutuklamaya yönelik yakalama kararlı talepli yazıda Mehmet Ali Alabora'nın, Gürcistan ve Arap dünyasındaki ayaklanmalarda rol oynayan OTPOR lideri Sırp Ivan Maroviç ile İstanbul ve Mısır'da gezi olayları öncesi görüşmeler yaptığına değinildi. Alabora'nın, eşi Ayşe Pınar Alabora, Defne Anter, yazar Handan Meltem Arıkan ve reklamcı Metin Osasogie Edomwonyi'nin 18-21 Haziran 2012'de İstanbul'da, 7-15 Temmuz 2012'de ise Mısır'da Ivan Maroviç ile görüştükleri aktarılan yazıda,Maroviç'in Mısır'da bulunduğu sırada Kavala'nın da yurt dışında olduğuna vurgu yapıldı. Gezi olaylarından önce ayaklanmanın teşvik edildiği oyunun provalarına başlandı Memet Ali Alabora ve Osman Kavala'nın Türkiye'ye dönmelerinin ardından 30 Temmuz 2012'de mi Minör adlı tiyatro oyununun provalarına başladıkları anlatılan yazıda söz konusu oyunda, 'Temsili Ülkenin Başkanına Karşı Ayaklanmanın' teşvik edildiği anlatıldı. Gezi Parkı ayaklanmasının 2011'den beri planlandığına dikkat çekilerek yazıda Alabora'nın 2011'de çektiği videolarda "Ayaklan İstanbul" ibarelerinin bulunduğu aktarıldı."Gezi eylemleri olarak bilinen olayların Osman Kavala önderliğinde planlı ve sistemli olarak gerçekleştirildiği açıktır" Savcılığın talebini yerinde gören mahkeme, Mehmet Ali Alabora hakkında tutuklama yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Mahkemenin verdiği "tutuklamaya yönelik yakalama" kararında "Elde edilen bulgu ve tüm dosya Gezi eylemleri olarak bilinen olayların Osman Kavala önderliğinde Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür A.Ş tarafından gerçekleştirilen organizasyon neticesinde planlı ve sistemli olarak gerçekleştirildiği açıktır. Nihai amaç ülkedeki şiddet eylemlerini marjinal gruplara ve terör örgütlerine kanalize ederek ülke geneline yayıp kaos ve kargaşa çıkararak mevcut hükumeti işlevsiz hale getirmek olduğu anlaşılmıştır" denildi.(Yusuf Melikoğlu/İHA)