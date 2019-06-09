09.06.2019 09:29
Haberler» Magazin » Haber

Ünlü oyuncu Haktan Pak hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Haktan Pak hayatını kaybetti

Oyuncu Haktan Pak dün gece hayatını kaybetti. Pak'ın acı haberi sanat dünyasını yasa boğdu.

Son olarak Krem, Evlat Kokusu ve son olarak Yasak Elma dizileriyle tanınan oyuncu Haktan Pak 50 yaşında hayatını kaybetti.

BOŞANMA DAVASI AÇTIĞI EŞİ VEDA MESAJI YAYINLADI

Haktan Pak'ın 2012 yılında evlendiği ve geçtiğimiz yıl boşanma davası açtığı eşi Müge Turanlı, sosyal medya hesabında "Bir dahaki sefere görüşmek üzere yosun gözlü adam.. Söz bitti..." mesajını paylaştı.

Son olarak 'Yasak Elma' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Haktan Pak, 50 yaşındaydı. Ünlü isimler birbiri ardında başsağlığı mesajları yayınladılar.

İşte Haktan Pak'ın ardından dostlarının mesajları:

2008 de bir film setinde tanışıp arkadaş olduk sonra yıllar boyunca hasbihal ettik... İyi bir adamdı Haktan Pak. Güle oynaya gittiği hastaneden, omuzlarda çıkacak... Güle güle Haktan Abi. Seni seviyorum.

"İyi ki tanıdım seni huysuz ve tatlı brom. Birlikte görev ve yol aldığım için hep gurur ve mutluluk duyacağım güzel kardeşim. Mekanın cennet olsun"

Ünlü oyuncu Dolunay Soysert de , "Çoook çok üzgünüm,Allah rahmet eylesin,sana ve tüm sevdiklerine sabırlar dilerim" mesajıyla üzüntüsünü dile getirdi.

HAKTAN PAK KİMDİR?

6 Mayıs 1969 yılında İzmir'de dünyaya gelen Haktan Pak, İstanbul Üniversitesi/ Viyana Teknik Üniversitesi/Viyana Franz Schubert Konservatuarı'nda lisans eğitimini tamamladı. 2004 yılında oynadığı Hoşgeldin Hayat filminde Damat Metin karakterine hayat verdi. Son yıllarda TV dizilerinde de rol alan Haktan Pak Evlat Kokusu adlı dizide Serdar karakterine hayat verdi. Yasak Elma dizisinde ise Mustafa karakterine hayat vermişti.

Söz, yasak elma dizisi, Evlat Kokusu, Magazin

YORUMLAR (4)
ASABİ: ÖBÜR TARAFA GİDENLER O TARAFTA NE OLDUĞUNU GERİ DÖNÜP ANLATABİLSE NE YAPARDIK ACABA ? HAK HUKUK DİYİP BİRBİRİMİZE SAYGIMI GÖSTERİRDİK YOKSA SECDEYE DURUR GİBİ YAPIP MİLLETİN MALINI PEŞKEŞE DEVAMMI EDERDİK
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
TIRCI OSMAN: Fokus tv de yasak elma dizisinde oynuyodu en son, demek ki pili bitti abi
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ŞK: kim bu tip
Yayından Kaldır
1 3
Cevap yaz
BÜŞRA: Öyle eliyle satanist iluminati işaretleri yapmayı da ihmal etmemiş. Allah da onu ihmal etmeyecektir.
Yayından Kaldır
5 5
Cevap yaz