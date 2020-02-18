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Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı

Yakında vizyona girecek 'Bayi Toplantısı' filminin senaristi ve başrol oyuncusu İbrahim Büyükak, merak edilen soruyu yanıtladı. Büyükak, "3 Adam neden ayrıldı?" sorusuna, "Güzel bir hikayeydi ama bir yerde durması gerekiyordu" yanıtını verdi.

18.02.2020 21:14 | Son Güncelleme: 18.02.2020 21:14Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı

Yol Arkadaşım ve Küçük Esnaf filmleriyle adından söz ettiren İbrahim Büyükak'ın yeni filmi Bayi Toplantısı, 21 Şubat'ta vizyona girecek. Filmle ilgili soruları yanıtlayan İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını da açıklamayı ihmal etmedi.

"3 ADAM GÜZEL BİR HİKAYEYDİ"

Başarılı oyuncu, 3 Adam'ı neden birlikte göremiyoruz, farklı kulvarlarda mı ilerlemek istediniz sorusuna, "Evet, doğru… Farklı bir hikayenin içerisine girmek istedik.Üçümüzün bir yerde başka idealleri de var.Sonuçta biz bir müzik grubu değiliz. Müzik yapmıyoruz. Mesela MFÖ yıllarca şahane eserler ortaya çıkarttılar ve hep dinledik. Bizim yaptığımız farklı bir iş açıkçası… Hepimizin başka özellikleri var. Tamamen bir işin içerisinde kalmak istemedik. Farklı şeyler yapıp daha başka dünyaların içerisine girmek istedik. Arkadaşlığımız baki ama ömür çok kısa… 3 Adam Güzel bir hikayeydi ama bir yerde durması gerekiyordu. Gün olur beraber bir şey yaparız. Zaten Oğuz'la bir film yaptık. Eser'le de bir şeyler yapabiliriz. Şu anlık kendi dünyalarımızdayız diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"HERKESE KAPIM AÇIK"

İbrahim Büyükak, "Hem yazıp hem oynamak onlardan tek bir işi yapanın işini elinden almak değil mi" sorusuna iddialı bir yanıt verdi.Büyükak, "Kimsenin istihkakını aldığım yok. Kimi dahil olmak ister kimi de istemez. Çok dahil olmak isteyen tüm arkadaşlarımıza kapım her zaman açık…" dedi.


İbrahim Büyükak, Magazin

HABER YORUMLARI (6)
TİLKİ SELİM:Hikaye hangi ara başladı da bitti. . . ben bişey anlamadım. . .
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ANKARA:Sevilmedikleri için ayrılmışlardır,hiç bir meziyeti olmayan kendilerini komik sanan komikler...
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SS98:bunun konuyla ne alakası var la değişik
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ÇOK BİLMİŞ KIZ ASLI:YAZIKLAR OLSUN OSMAN KAVALA YENİDEN GÖZ ALTINA ALINMIŞ ADAMIN TEK SUÇU DOĞRUYU KONUŞMAK VE VATANINI BEDAVA MAKARNA UĞRUNA SATMAMSK. BU ÜLKEDE ADALET ÖLMÜŞ HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN.
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ÇAPULCU KIZ ASLI:SİYASİ HABERLERİ YORUMA KAPIYORLAR BENDE YORUMLAR NEREDE AÇIKSA FİKRİMİ ORAYA YAZIYORUM.
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GEREKSİZ:ne işin var bu haberde? siyaseti dogru haberin altında yap ÇOK BİLMİŞ
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