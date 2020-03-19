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Ünlü oyuncu İngiltere'den Türkiye'ye son uçakla gelebildiğini söyledi

Ünlü oyuncu İngiltere'den Türkiye'ye son uçakla gelebildiğini söyledi Oyuncu Esra Akkaya: "Çok şükür biz son uçaklarla artık Türkiye'ye gelebildik" "15 gün evde vakit geçireceğiz" Oyuncu Esra Akkaya, sosyal medya hesabından kendisini merak eden sevenleri için yaptığı paylaşımda son...

19.03.2020 22:10 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:11
Ünlü oyuncu İngiltere 'den Türkiye 'ye son uçakla gelebildiğini söyledi
Oyuncu Esra Akkaya: "Çok şükür biz son uçaklarla artık Türkiye'ye gelebildik"
"15 gün evde vakit geçireceğiz"
İSTANBUL - Oyuncu Esra Akkaya, sosyal medya hesabından kendisini merak eden sevenleri için yaptığı paylaşımda son uçakla İngiltere'den Türkiye'ye geldiğini ve uyarıları dikkate alarak 14 gün boyunca evden çıkmayacağını söyledi.
Korona virüs önlemleri kapsamında Avrupa'daki bazı ülkelere uçuş yasağı getirilmesinin ardından yurt dışındaki çok sayıda Türk vatandaşı yurda geri döndü. Yasağın başlamasından önceki son uçaklarla ülkeye gelen vatandaşlara 14 gün kendilerini izole etmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. İngiltere'de yaşayan oyuncu Esra Akkaya da annesi ve oğlu Can ile birlikte yurda dönüş yaptı. Sosyal medya hesabından kendisini merak eden sevenleri için paylaşımda bulunan Akkaya, uyarıları dikkate alarak 14 gün boyunca evden çıkmayacağını söyledi. Akkaya, "Çok şükür biz son uçaklarla artık Türkiye'ye gelebildik. En önemlisi annemi getirebildim onun için mutluyum. Şimdi annemin evindeyiz. 15 gün evde vakit geçireceğiz" dedi. Ünlü oyuncu İngiltere’den Türkiye’ye son uçakla gelebildiğini söyledi

Kaynak: İHA

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Ünlü oyuncu İngiltere'den Türkiye'ye son uçakla gelebildiğini söyledi
Etiketler : İngiltere, Türkiye, Genel

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