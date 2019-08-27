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Ünlü oyuncu Janset Paçal, sevgilisiyle 23'üncü yılını dudak dudağa verdiği pozla kutladı

Bir döneme damga vuran Yarım Elma dizisinin sevilen oyuncusu Janset Paçal, sosyal medya hesabından yıllardır aşk yaşadığı müzisyen Tarkan Gözübüyük ile öpüşürken çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.

27.08.2019 08:21
Ünlü oyuncu Janset Paçal, sevgilisiyle 23'üncü yılını dudak dudağa verdiği pozla kutladı

2000'li yılların popüler dizisi Yarım Elma'nın başrol oyuncularından Janset Paçal, Instagram hesabından 23 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle öpüşme fotoğrafını paylaştı.

"ERKEKLİĞİNİ BAHANE ETMEDEN KOCAMAN SEVDİĞİN İÇİN"

Sevgilisiyle öpüşerek poz veren oyuncu, fotoğrafını duygusal bir notla takipçileriyle paylaştı. Janset Paçal, duygusal paylaşımında şunları söyledi: Tam 23 yıldır, hep yanımda olduğun için. Katılmadığın fikrime dahi saygı duyduğun için, verdiğim her kararda beni desteklediğin için. Herhangi bir emeğimle gurur duyup bunu hep hissettirdiğin için. En hararetli tartışmamızda dahi geri dönüşü olmayan cümleler kurmadığın için, erkekliğini bahane etmeden kocaman sevdiğin ve her daim söylediğin için, her zaman onure ettiğin için, romantik olduğun için, ayağına hizmet beklemediğin için, hala "lütfen" siz ricada bulunmadığın için, el üstünde tuttuğun için.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM GÜZEL ADAM"

Hep saygılı olduğun için, arabamın kapısını açtığın için, gülümsemeni esirgemediğin için, birlikte ağlayabildiğimiz için, güven verdiğin ve güvendiğin için, güzelin olduğum için, işimde de beni desteklediğin için, sevgimize emek verdiğin için, aşk olduğun için, kısaca, bu kadar güzel olduğun ve bu kadar güzel sevdiğin için, Seni çoooooook seviyorum güzel adam."

ÜNLÜLER TEBRİK ETTİ

Janset Paçal'ın duygusal paylaşımına oyuncu Gonca Vuslateri, Kalben, Demet Şener ve Demet Evgar gibi isimlerden de tebrik yorumları geldi.

Ünlü oyuncu Janset Paçal, sevgilisiyle 23'üncü yılını dudak dudağa verdiği pozla kutladı

Instagram, Janset, Magazin

YORUMLAR (10)
ATARLI VATANDAŞ: hayatında bu gibi bir anı yaşayamamış yaşama da ihmali olmayan sazanlar size de günaydın
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-: Bu dünyayı sevgi kurtaracak. İnsanlar sevgisini paylaşmak istemesi güzel birşey değil mi? neden hemen linç? Bi kurtulun şu fesatlığınızdan
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FATİH: anca bunları yoruma açarsınız. .
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BİLAL: 23 yıldır sevgilisiniz ve evlenmediniz öyle mi o da iyiymiş
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SER59: ZATEN ARADIĞINIZDA BU TİP ADAMLAR. AYAĞINA HİZMET BEKLEMEYENLER
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GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Vakumum çok güçlü geç dişleri kapakcığı söke bilirim diyor. sıradakilere
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İSMAİL: Türkçe dil bilgisi : lise terk
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CENGAVER: Herşey ulu orta yapılmaz ki... İnsan ve hayvan arasında fark olması lazım.. Allah akıl ve irade vermiş ..çok ayıp
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NÖBETÇİ YORUMCU: Kadının sevgilisine bak akşam sokakta görsem dilenci diye para veririm.
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