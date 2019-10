Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence evlendi! Jennifer Lawrence kimdir?

Jennifer Lawrence, özel olarak düzenlenen Rhode Adası'ndaki tarihi 'Belcourt of Newport' evinde birçok ünlü ismin katılımıyla Cooke Maroney ile nikah masasına oturdu. Basından sır gibi saklanan düğünde Lawrence Dior imzalı gelinlik tercih etti.

Hollywood yıldızı Jennifer Lawrence, 34 yaşındaki sevgilisi Cooke Maroney ile ABD'nin en küçük eyaleti Rhode Island' da evlendi. Emma Stone, Sienna Miller, Kris Jenner, Ashley Olsen ve Nicole Richie gibi ünlü isimlerin katıldığı düğünde 150 davetli yer aldı. Lawrence ve Maroney düğünün yapılacağı adaya özel jet ile geldi. Çifti görmek isteyen yüzlerce hayranı ise tarihi evin önünde saatlerce bekledi.

JENNİFER LAWRENCE KİMDİR?

Lawrence, 15 Ağustos 1990 tarihinde Louisville, Kentucky'de dünyaya geldi. 14 yaşında oyuncu olmaya karar verdi ve ailesiyle birlikte bir yetenek avcısına başvurdu. Liseden 2 yıl erken mezun olarak oyunculuğa adım attı.

Başarılı oyuncu, TBS kanalındaki The Bill Engvall Show'da oynadı. Daha sonra sırasıyla The Devil You Know, Cold Case, Medium ve Monk Tv serilerinde yer aldı. 2008'de Jason Freeland'in yönettiği Garden Party isimli filmde küçük bir rol aldı. Aynı yıl Guillermo Arriaga'in yönettiği The Burning Plain'da Charlize Theron ve Kim Basinger birlikte oynadı. Bu rolüyle Venedik film festivalinde Marcello Mastroianni ödülünü kazandı.

AKADEMİ ÖDÜLLERİNİN EN GENÇ İKİNCİ 'EN İYİ AKTRİST ADAYI' OLDU

Başrol oynadığı 'Winter's Bone' isimli film ile Sundance Film Festivali'nde en iyi film ödülünü almaya hak kazandı. Jennifer Lawrence bu rolüyle 25 Ocak 2011'de Akademi Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'ne aday oldu. Aynı zamanda bu filmdeki performansı ona, NBR ödülü de dahil olmak üzere 7 ödül kazandırdı. Aday olduğu zaman, Akademi Ödüllerinin en genç ikinci 'En İyi Aktris' adayı oldu. 2009 yılında The Beaver filminde oynadı fakat film 2011 yılında gösterime girdi. 2011'de Lawrence X-Men: First Class filminde Mystique rolünde oynadı. Daha sonra ise House at the End of the Street filminde oynadı. Ardından Like Crazy filminde Sam karakterini canlandırdı. Like Crazy filmi Sundance Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü ve Jüri Ödülünü elde etti.

AÇLIK OYUNLARI FİLMİ İLE ÜNE KAVUŞTU

Jennifer Lawrence, asıl büyük ünü getiren Açlık Oyunları filminde Katniss Everdeen karakterini canlandırdı. Bu filmden sonra David O. Russell'ın yönettiği ve 8 dalda Oscar'a aday olan Silver Linings Playbook filminde Tiffany Maxwell'ı can verdi. Lawrence bu filmdeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'nü kazandı. Aynı zamanda bu filmdeki rolü sayesinde Altın Küre, SAG ve bağımsız filmlere verilen Bağımsız Ruh Ödülü gibi ödüllerin sahibi oldu. Ardından genç oyuncu, Time dergisinin hazırladığı TIME 100 Listesi'ne girdi. Serena filminde Serena Pemberton karakterini canlandırdı. O. Russell'ın yeni filmi olan American Hustle filminde yer aldı. 2015 yılında Joy filminde başrol oynadı. 2016 yılında çekilen Uzay Yolcuları (Passengers) filminde Aurora karakterine hayat verdi.

Lawrence, 2011 yılından sonra Nicholas Hoult ile birlikte olmaya başlasa da Ocak 2013'te ilişkilerini sonlandırdılar. Temmuz 2013'ün ardından ikili tekrar başladı. Ancak Ağustos 2014'te kesin olarak ayrıldılar. Lawrence, yaklaşık 2 yıldır birlikte olduğu Cooke Maroney ile evlendi.